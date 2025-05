Preocupa a ambientalistas desembocadura del arroyo Ceibal sobre el Puerto de Salto

- espacio publicitario -

EL PUEBLO consultó a la maestra Adriana Carabajal Conti, integrante de la Asociación Civil Ambientalista Salto (ACAS) sobre el fenómeno con el que los salteños nos encontramos este jueves a la mañana al ver al río Uruguay. Fenómeno que ya se ha visto en otras oportunidades y que despierta la preocupación de la gente. En este caso concreto, Carabajal tranquiliza al sostener que se trata de un fenómeno natural y que no conlleva ningún peligro para las personas. En cambio, advierte sobre lo que está ocurriendo en la desembocadura del arroyo Ceibal a la altura del Puerto de Salto, donde sostiene que esas aguas arrastran aceites de talleres donde se limpian vehículos, lo que lleva a que peces que se han sacado en ese lugar del río tengan gusto a kerosene, lo que podría desarrollar algún problema de salud entre quienes lo consuman.

– Desde el punto de vista ambientalista, ¿a qué piensa que se debe esta espuma?

– No es algo que presente riesgo para la salud, tampoco es producto del frío en sí, sino más bien de la lluvia, así que debería ser un fenómeno normal, que se ha dado en otras oportunidades, capaz que se da con más frecuencia en otros lugares. Por supuesto que entiendo que la gente se preocupe por todo lo que aparezca, porque si se descuidan, podría afectarnos la salud. Pero en este caso, ya se ha formado eso en varias ocasiones y no ha sido de cuidado. Es un fenómeno natural debido a que hay abundancia de restos vegetales, partículas naturales que se acumulan en el agua. Es materia vegetal y otras sustancias orgánicas que están en el agua y producto de la lluvia, porque fueron abundantes las lluvias esta vez. Se comienzan a descomponer y liberan compuestos que se conocen por el nombre de sulfactantes y detergentes naturales. Como la palabra lo indica, es como un detergente que hace efecto de burbuja, ya que esa acción en la superficie, el agua permite que entre aire y se formen esas burbujas.

– ¿Es una especie de detergente natural, entonces?

– Exacto, exacto, de sustancias orgánicas. Esas burbujas se juntan y forman esa espuma, que es natural. O sea, que en principio no habría que preocuparse. Para más seguridad siempre está lo de realizar una muestra de agua y el análisis en un laboratorio. Justamente, en Salto Grande hay una sección que se dedica a la parte ambiental.

– ¿No tiene nada que ver entonces que se haya producido justo con este primer frío y con la crecida del río Uruguay, que ahora estamos cerca de los nueve metros?

– No, viste que también cuando el río baja todas esas sustancias y materia orgánica se depositan en la orilla, y cuando aumenta el río, evidentemente que esas sustancias donde van a salir se remueven y salen al río. Entonces esas sustancias también ayudan a que se produzca el evento. Es mezcla de aire con agua, formando ese fenómeno de espuma de grandes magnitudes. Vi la fotografía, y me llamó la atención. Los técnicos dicen que esas espumas deberían tener un color blanco. Yo iré ahora de tarde al río. Además, puede tener olor a pescado, a tierra o a pasto recién cortado, pero se disipa con rapidez, por el mismo viento.

Por otro lado, hay una cosa que siempre digo y nadie da bolilla. Se trata del arroyo Ceibal cuando desemboca en la zona cerca del puerto. En esa zona se ve casi siempre espuma. No sé si ustedes han prestado atención, pero de esa espuma sí hay que preocuparse, porque tiene aceites, se ve que es el producto de los talleres mecánicos que lavan, no sé si parte o lavan los vehículos y eso sí es detergente, no es natural, lo que va ahí. Por supuesto que va al río. Es más, me han convidado con peces que pescan cerca del puerto de Salto y esos peces tienen gusto a kerosene. O sea que en ese caso, esa espuma sí habría que preocuparse y ahí sí habría que hacer una muestra de agua, porque se ve como grasoso, se ve el aceite en la superficie del agua. Y hay gente que está comiendo esos peces que salen de esa zona. Por eso es que cuando veo muchísima gente en esa zona que se aglomera, porque les encanta pescar en esa zona y ahí sí, ahí sí está complicando. Eso yo lo he visto.