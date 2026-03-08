Prefectura incautó contrabando valuado en $2,5 millones

Prefectura de Salto incautó una camioneta con 21 bultos de mercadería presuntamente de contrabando en la zona del Arroyo Las Viudas. El valor supera los $2,5 millones.

Prefectura incautó mercadería presuntamente de contrabando en la zona del Arroyo Las Viudas

Personal de la Prefectura de Salto incautó una camioneta y mercadería presuntamente de contrabando durante un operativo de vigilancia realizado en la mañana de hoy en las inmediaciones del Arroyo Las Viudas.

Según informó la autoridad marítima mediante el Comunicado de Prensa N.º 005/2026, el procedimiento ocurrió sobre las 08:30 horas, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo a bordo del móvil ARN 2424 observaron una camioneta Peugeot Partner que circulaba por Av. Benito Solari en dirección al Este, a la altura de la intersección con Av. Nicolás Solari, en las proximidades del kilómetro 331 del Río Uruguay.

De acuerdo al reporte oficial, el vehículo llamó la atención de los funcionarios al observar que transportaba varios bultos en su interior. Ante esta situación, el personal actuante procedió a detener la marcha del vehículo para identificar a los ocupantes.

Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga marcha atrás, recorriendo aproximadamente 200 metros antes de detenerse. Posteriormente descendieron del vehículo y continuaron la huida a pie, abandonando la camioneta en el lugar.

Incautación del vehículo y la mercadería

Una vez inspeccionado el vehículo, los efectivos constataron que en su interior había 21 bultos, que aparentemente contenían cigarrillos marca “Gift”, cremas y desodorantes, entre otros productos.

Ante esta situación se procedió a la incautación del vehículo y de la mercadería, dando intervención a Aduanas de Salto, organismo que realizó una primera valoración del cargamento.

Según la estimación primaria, el valor total de la mercadería y el vehículo asciende a $2.548.260 pesos uruguayos.

Actuación judicial

El caso quedó en manos de la Justicia.

Interviene en la investigación la Fiscalía de 3.er turno, mientras que el caso será tramitado ante el Juzgado Letrado de 2.º turno.

Las actuaciones continúan para determinar el origen de la mercadería y la identidad de las personas que abandonaron el vehículo durante el procedimiento.

