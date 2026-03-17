Prefectura incautó cargamento de cigarrillos de contrabando y detuvo a un hombre en Salto



El domingo por la noche, personal de Prefectura que realizaba tareas de vigilancia y patrullaje preventivo logró interceptar un vehículo que transportaba un importante cargamento de cigarrillos presuntamente de contrabando en la zona del arroyo Las Viudas.

El procedimiento se desarrolló sobre las 23:30 horas, cuando efectivos que patrullaban a bordo de la moto ARN 514, en conjunto con personal del Comando de Infantería de Marina (COMIM) en las motos ARN 502 y 503, observaron una camioneta Peugeot Partner conducida por un hombre que circulaba por calle Corralito en dirección sur–norte en actitud sospechosa, en inmediaciones del arroyo Las Viudas (km 331 del río Uruguay).



Al intentar detener la marcha del vehículo, el conductor emprendió la fuga, pero fue interceptado unos 600 metros más adelante. Al inspeccionar el interior del rodado, los efectivos constataron la presencia de varios bultos que aparentemente contenían cigarrillos marca “Gift”. Ante la situación, se procedió a la detención del conductor, así como a la incautación del vehículo y de la mercadería.

Intervino personal de la Dirección Nacional de Aduanas, sede Salto, que realizó el conteo de lo incautado, totalizando 36 cajas y 40 cartones de cigarrillos marca Gift. La valorización primaria del vehículo y la mercadería fue estimada en $ 4.228.000. Intervino la Fiscalía de 3° Turno, mientras que el caso quedó a cargo del Juzgado Letrado Penal de 8° Turno.

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