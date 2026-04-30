Prefectura frustró contrabando en el río Uruguay.

Personal de la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Concordia, logró frustrar una maniobra de contrabando en aguas del río Uruguay.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Concordia, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo aguas abajo de la ciudad, en un sector ubicado al sur de la costanera local.

Durante el operativo, los uniformados detectaron una situación sospechosa compatible con una actividad ilícita vinculada al contrabando.

Al aproximarse al lugar, observaron un bote de chapa a remos que se encontraba embicado en la costa. En las inmediaciones había varios individuos que, al advertir la presencia policial, se dieron rápidamente a la fuga.

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Según se informó, los sospechosos aprovecharon la vegetación y las características geográficas del terreno para escapar, abandonando tanto la embarcación como la carga que transportaban.

Ante esta situación, el personal procedió a asegurar el bote y trasladarlo para su correspondiente inspección.

Ya en sede prefecturiana, se constató que la embarcación contenía tres bultos de gran tamaño, de color negro. Al ser abiertos, se verificó que en su interior había más de 900 unidades de cigarrillos electrónicos de las marcas “Lost Mary” y “Elfbar Trio”.

El valor estimado de la mercadería incautada supera los 32 millones de pesos, de acuerdo al aforo realizado por las autoridades.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar del personal permitió desarticular la maniobra ilegal, reforzando la presencia activa de la institución en la protección de las aguas jurisdiccionales y la seguridad de la comunidad.

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