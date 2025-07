Precisamos hablar de Arte / Pablo Sánchez y su invitación a detener el vértigo / REVES

- espacio publicitario -

Durante toda la semana pensé en lo mucho que me preocupa que se piense que ARTE y Cultura son sinónimos. Se habla poco de Cultura, pero casi nada de ARTE, por eso, para equilibrar, en este espacio nos enfocaremos únicamente en el ARTE. Para enriquecer la comunicación entrevistaré artistas profesionales de Salto para que nos den su punto de vista.

Para este capítulo inaugural conversé con PABLO SÁNCHEZ, actor, director, murguista, artista plástico y profesor en el Centro Cultural Eduardo Piñeyro.

Pablo Sánchez / REVES: “La invitación es a detener el vértigo”

REVES, el otro lado de lo mismo, una invitación abierta a reconectar con el disfrute y la pausa.

¿CÓMO DESCRIBÍS TU BÚSQUEDA ARTÍSTICA?

Lo que intento siempre es establecer un vínculo entre lo plástico y lo escénico y viceversa. Cuando trabajo con lo plástico, me interesa verlo desde otro lugar y cuando es algo escénico, busco sentirlo y proyectarlo desde una mirada alternativa. No es algo matemático y, aunque hay ciencia y racionalidad en el proceso creativo, me gusta más explorar lo irracional, lo que transgrede esas fronteras que nos inventamos para estar tranquilos.

¿QUÉ TE ATRAE EN LOS PROCESOS CREATIVOS?

El juego. Me fascina asociar cosas que en principio no tienen nada que ver. Eso inesperado, esa sorpresa, forman parte esencial de mis procesos. Me detengo en los materiales, en los objetos, en el espacio. Trabajo con lo que llamo “materiales pobres”, como el papel, que pueden desaparecer y volver a transformarse. Esa idea de lo efímero me resulta potente, porque concentra toda la energía del momento.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL CUERPO EN ESA BÚSQUEDA?

Es central. El cuerpo en relación con su entorno y con los vínculos. Hoy estamos rodeados de estímulos y dispositivos y me interesa la forma en que el arte dialoga con eso.

En este contexto de velocidad, invitar a alguien a detenerse y entrar a un galpón para recibir estímulos sensoriales, vincularse con objetos y percibir el espacio, mirar, tocar y sentir, ya es una ruptura. Propongo un espacio donde el cuerpo pueda actuar con libertad, casi como un niño que juega sin restricciones.

¿Y QUÉ ROL JUEGA EL ESPECTADOR EN TUS PROPUESTAS?

Es protagonista. Cuando planteo un espacio artístico, no lo hago como quien exhibe una obra para ser mirada, sino como una fiesta a la que se entra y se participa. Hay algo mágico en eso. No fantástico; mágico. Lo cotidiano —como ir a ver algo— se transforma si estás dispuesto a dejar que te mueva desde otros lugares. Ahí aparece el disfrute, no solo por lo que ves, sino por lo que sucede con tu presencia.

¿QUÉ REFLEXIÓN HACÉS SOBRE EL OCIO Y LA PAUSA EN ESTE TIEMPO?

Nos enseñaron que no hacer nada está mal. Pero hoy, en medio del vértigo, el ocio puede ser una salvación. Ese momento de no hacer nada es el que te permite desconectarte. Y eso casi no sucede. Por eso esta propuesta tiene algo contracultural: te invita a entrar en un lugar, detenerte, vivirlo con carácter ritual. No hay principio, desarrollo ni final. Vos elegís cuánto dura.

¿CÓMO TE DEFINÍS COMO ARTISTA?

Siempre me cuesta responder eso. Pero si tengo que decir algo, diría que soy un buscador de canales de comunicación a través del arte.

COMENTAME LA FICHA TÉCNICA PARA SABER QUÉ OTROS ARTISTAS PARTICIPAN

“REVES” (el otro lado de lo mismo) | IntervenciónInstalacionPerformance / Lo Plástico desde el otro Lugar

Ficha Técnica:

ARTE ACCIÓN CORPORAL: Lucila Rapetti – Laurita Troncoso – Luciana Musetti – Marcelo Hernández – Daniel Pavelesky – Pablo Sánchez

IMÁGENES: Maximiliano Moller

GRÁFICA: Ileana Mayer

Agradecimiento Especial: Gabriela Pedetti

Sábado 26 de JULIO / 20:30 hs

Sábado 02 de Agosto / 20:30 hs

Sala “El Anden” ( 19 de Abril y Julio Delgado)

ENTRADA LIBRE / APTA TODO PÚBLICO