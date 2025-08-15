back to top
Práctica de tango en el Centro Cultural Academias Previale rumbo al Mundial de Buenos Aires

Germán Milich Escanellas A Imensa Minoria
Este domingo 17 de agosto, de 19 a 22 horas, el Centro Cultural Academias Previale será escenario de una PRACTILONGA organizada por AnGarTango Uruguay, sello artístico que desde 2013 identifica a la dupla conformada por Angelina Díaz y Gary Etchegaray, campeones de Tango Pista 2024, bailarines profesionales, docentes y gestores culturales.

La actividad se enmarca en la preparación de los artistas para el Mundial de Tango 2025 en Buenos Aires y, a diferencia de una milonga tradicional, la practilonga se plantea como un espacio informal, donde cada participante puede bailar y expresarse libremente, sin tantas reglas de etiqueta, favoreciendo el intercambio y el aprendizaje mutuo.

CAMPEONES NACIONALES DE TANGO PISTA DE LA PRELIMINAR TANGO BA 2024 CON SEDE EN PAYSANDU (imagen retirada de Instagram)

Reconocido por su aporte a la formación artística y la promoción de actividades culturales en Salto, el Centro Cultural Previale ofrece un espacio ideal para el encuentro, con una atmósfera que favorece la práctica y el disfrute del tango.

La invitación está abierta no solo a tangueros con experiencia, sino también a quienes deseen iniciarse en el baile o simplemente quieran acercarse a mirar, conversar y compartir un momento en un ambiente diferente.

Primera edición de Milongas A La Calle 2025 

El encuentro tendrá un bono colaboración mínimo de $100, destinado a cubrir gastos de estadía en Buenos Aires. Además, se ofrecerá café para acompañar la velada. La musicalización estará a cargo de la propia Angelina Díaz.

Todas las imágens de la nota fueron tomadas del Instagram ANGARTANGO OFICIAL ¡SEGUILOS!

Dónde: CENTRO CULTURAL ACADEMIAS PREVIALE / Lavalleja 48, Salto – Uruguay.
Cuándo: Domingo 17 de agosto de 19h a 22h.

