Práctica de tango en el Centro Cultural Academias Previale rumbo al Mundial de Buenos Aires

Este domingo 17 de agosto, de 19 a 22 horas, el Centro Cultural Academias Previale será escenario de una PRACTILONGA organizada por AnGarTango Uruguay, sello artístico que desde 2013 identifica a la dupla conformada por Angelina Díaz y Gary Etchegaray, campeones de Tango Pista 2024, bailarines profesionales, docentes y gestores culturales.
La actividad se enmarca en la preparación de los artistas para el Mundial de Tango 2025 en Buenos Aires y, a diferencia de una milonga tradicional, la practilonga se plantea como un espacio informal, donde cada participante puede bailar y expresarse libremente, sin tantas reglas de etiqueta, favoreciendo el intercambio y el aprendizaje mutuo.
CAMPEONES NACIONALES DE TANGO PISTA DE LA PRELIMINAR TANGO BA 2024 CON SEDE EN PAYSANDU (imagen retirada de Instagram)
Reconocido por su aporte a la formación artística y la promoción de actividades culturales en Salto, el Centro Cultural Previale ofrece un espacio ideal para el encuentro, con una atmósfera que favorece la práctica y el disfrute del tango.
La invitación está abierta no solo a tangueros con experiencia, sino también a quienes deseen iniciarse en el baile o simplemente quieran acercarse a mirar, conversar y compartir un momento en un ambiente diferente.
Primera edición de Milongas A La Calle 2025
El encuentro tendrá un bono colaboración mínimo de $100, destinado a cubrir gastos de estadía en Buenos Aires. Además, se ofrecerá café para acompañar la velada. La musicalización estará a cargo de la propia Angelina Díaz.
Dónde: CENTRO CULTURAL ACADEMIAS PREVIALE / Lavalleja 48, Salto – Uruguay.
Cuándo: Domingo 17 de agosto de 19h a 22h.