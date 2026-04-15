¿Por qué no se puede gritar un gol?

Ocurrió el lunes a la noche, cuando Peñarol y Liverpool jugaron el último partido, para bajarle el telón a la undécima fecha del Campeonato Apertura. Fue noche negriazul ante la empobrecida versión de Peñarol y el primer gol a la cuenta de RUBEN DANIEL BENTANCOURT, tan solo a los 5 minutos del primer tiempo. Tras la conquista, el salteño no lo pensó dos veces. Fue recorriendo el sector paralelo al arco por detrás de este, con la boca llena de gol. Se lo ofrendó al hincha de Liverpool y sus compañeros participaron del ritual. Bentancourt fue jugador de Peñarol no tanto tiempo atrás.

Cuando resolvió en el 1-0, es seguro que no pensó en ese pasado. No le rindió culto a la memoria. Es jugador de Liverpool y gritó el gol de Liverpool. Cómo debe ser. Es la camiseta que defiende. Y Liverpool es quien le paga el sueldo….entonces….¿por qué no gritar el gol, más allá de ese pasado en Peñarol?

¿Qué falta de respeto hacia Peñarol, por qué gritó un gol de Liverpool? Hay veces en que los jugadores asumen esas actitudes de silencio y juntando las manos para que

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el perdón se plantee como hecho humano más que futbolero? El salteño no parece estar en esa onda. Que si el gol tiene que ser gritado….¡qué se lo grite! La esencia del fútbol es el gol. ¿O existe otra mejor?

–ELEAZAR JOSÉ SILVA–

Partida: viernes a las 13 horas: Las termas primero y la pelota para después…

Como para empezar la semana y con la selección salteña de mayores compareciendo a las termas del Daymán. Zona de piscina. Agua caliente. Distender músculos y mentes, a cuenta de un plantel que transita la semana clave. Es la última, antes del segundo y definitivo partido final ante Maldonado en San Carlos, para determinar quién de los dos es el nuevo Campeón del Interior. Hoy miércoles, es posible que fútbol no falte, para que el DT vaya definiendo la integración del equipo titular. Sin Nicolás Cáceres, pero con Juan De Los Santos, Agustín Alvez Da Silva y Richard Rodríguez. Más allá de la situación que se creara en torno a Paolo Tabáres (lesión y operación), sin registro de jugadores lesionados.

ALLÁ PARA EL ESTE

Ya en la jornada de hoy se ajustará todo lo relativo al viaje del próximo viernes. La partida desde el Parque Ernesto Dickinson, está prevista para la hora 13. Básico que el traslado se concrete el día anterior, teniendo en cuenta la lejanía de Maldonado. El partido se jugará el sábado a las 20 horas en campo de juego del Club Atlético San Carlos. En caso de empate en puntos y goles, se apelará a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Si Salto se consagra Campeón, será la cuarta vez en la historia de OFI.

El hijo de Sergio «Bocha» Santín, ahora es darsenero

Leonel Rocco fue el séptimo Director Técnico al que dieron debajo, en el marco de la actual disputa del Campeonato Apertura. Pero no solo el fenómeno rige en la «A» del fútbol uruguayo. También en la Divisional «B» (Segunda División Profesional), situaciones de esta índole no deja de plantearse. De última el caso de River Plate, desde el momento que se le bajó el pulgar a Raúl Salazar. El equipo de la darsenera figura en la última colocación en una de las series, inmerso en una profunda crisis deportiva. Como sustituto ahora, SERGIO DAMIAN SANTÍN, hijo de Sergio «Bocha» Santín. En los últimos años dirigió a Villa Española, Racing Club de Montevideo, Club Atlético Cerro y Colón Fútbol Club. Con Racing en el 2022 fue Campeón en Segunda División, para ascender al círculo de privilegio.

El día del arquero: ¿y por aquí, qué?

Ayer fue EL DÍA INTERNACIONAL DEL ARQUERO. Los arqueros del mundo, sea en la latitud que fuese. Y en Salto también. Por eso, el martes fue de rescates: los nombres que desde el arco fueron sustentando la historia en un puesto demasiado especial. En el caso del fútbol salteño, la nómina de goleros de categoría, puede ser tan generosa como llamativa. Desde EL PUEBLO, tan solo a manera de menciones puntuales. Por ejemplo: Asdrubal «Espinaca» Texeira, Juan José «Coyungo» Bourdín, Ramón Walter Rivas, Carlos Cayetano Sagradini, Artigas Rodríguez, Diego Sebastián Burgos, Carlos Rodríguez Carvalho, Richard Albernaz, Italo Dardo «Mono» Supparo, Manuel «Mono» Pereira, Moisé «Turco» Vallejo, Julio César «Tito» González, Julio «Yuyo» Da Silva, José Enrique Mora, Edgardo Peña, Juan Eduardo Izaguirre, Daniel Campos, Juan José «Pacú» Mendietta, Ramón «Gorrión» López, Casimiro «Perro» Fontes, Mario Souza, Luis Lima, Enzo Rochetti, Walter Manuel Leal, Jorge Fleitas, Leo Fagúndez, Juan José «Gato» Figueroa, Ruben «Perro» Olguín, Jorge Sagradini y José Enrique Mora. 30 nombres. 30. Ellos…y desde el arco.

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