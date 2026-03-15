Ediles explican por qué acompañaron el Presupuesto Departamental de Salto: destacan inversión en obras, controles de gasto y compromiso de fiscalizar su ejecución.

Edil Pablo Williams

Coord. de bancada CORE

Partido Nacional



Por qué acompañamos el Presupuesto: responsabilidad, obras y compromiso con Salto.

Por qué acompañamos el Presupuesto: responsabilidad, obras y compromiso con Salto.

La aprobación del Presupuesto Departamental no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de un proceso de trabajo serio, extenso y transparente, desarrollado durante los meses de enero, febrero y parte de marzo en la Comisión Integrada de la Junta Departamental de Salto. Allí, el Ejecutivo concurrió reiteradamente, aportando información, respondiendo consultas y garantizando que todos los ediles —oficialismo y oposición— contaran con los elementos necesarios para ejercer su rol, reafirmando el principio de transparencia que orienta a este gobierno.

Acompañamos este presupuesto porque Salto necesita obras, y este quinquenio las garantiza. El documento es claro: en el Anexo 13 – Resumen del Plan de Obras, la inversión proyectada asciende a $12.527.376.189. No es una cifra menor ni un gesto simbólico. Es una apuesta real a transformar infraestructura, servicios y territorio. Es responder a un reclamo ciudadano que lleva años acumulándose. Y es, además, una oportunidad concreta para dinamizar la economía local y generar empleo en un departamento que lo necesita.

3 puntos que me interesa destacar:

1) La oposición podrá discrepar de la orientación de las inversiones, pero desconocer su magnitud o su impacto es negar la realidad.

2) El presupuesto tiene mecanismos explícitos de control interno, evitando que la Intendencia gaste por encima de sus posibilidades.

3) Cada obra está condicionada a ingresos reales, no supuestos.

También acompañamos este presupuesto porque introduce herramientas, ordena y moderniza la estructura administrativa, Se busca asegurar claridad en la conducción, coherencia institucional, eficiencia operativa y una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía, todo esto permite mejorar procesos, profesionalizar áreas y fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno departamental.

Además, el mismo refleja un trabajo colectivo. El texto incorpora modificaciones planteadas por distintos actores, ajustes enviados por el Ejecutivo y cambios impulsados desde la junta, entre ellos la derogación del artículo 38 y la no inclusión del 74. Es un presupuesto discutido, revisado y mejorado. No es un cheque en blanco: es un instrumento de gestión construido con pluralidad y responsabilidad.

Finalmente, lo acompañamos porque vamos a ejercer a fondo nuestra tarea de contralor. La ciudadanía debe saber que cada peso invertido, cada obra iniciada y cada servicio reorganizado será seguido de cerca. El presupuesto fija el rumbo, pero el control político garantiza que ese rumbo se cumpla.

Este presupuesto es la herramienta para avanzar en el cambio que la mayoría de los salteños eligió. Nosotros lo acompañamos, pero también asumimos —y sentimos— la responsabilidad de fiscalizarlo con la misma convicción con la que lo votamos.

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