Por delitos en N. Hespérides y Corralitos y Col. Williams

Vecinos se reunieron con el jefe de Policía

En una jornada marcada por la participación ciudadana, más de cincuenta vecinos se congregaron para dialogar con las autoridades. El flamante Jefe de Policía de Salto, Ernesto Cossio, encabezó la reunión junto a su equipo táctico. Estuvo presente el Jefe de Seguridad de la Jefatura, Oscar Barrios, junto al encargado de Seguridad Rural y el comisario de la Seccional 3ª. El encuentro en el Paseo Alemán sirvió para poner sobre la mesa una realidad compleja que afecta a la periferia. Los habitantes de Nueva Hespérides, Corralitos y Colonia Williams expusieron sus miedos sin vueltas.

El cobre como moneda de cambio

Uno de los puntos más álgidos fue el persistente robo de cables de cobre y equipos de aire acondicionado. Cossio reconoció que este delito tiene registros elevados tanto en la zona como en el casco urbano. Sin embargo, el jerarca aportó una visión interpretativa sobre el destino de lo robado. Según la policía, el foco no está tanto en las chatarrerías legales, sino en las bocas de venta de droga. El metal se ha transformado en una moneda corriente para el pago de dosis de pasta base. Por este motivo, el combate al microtráfico se vuelve una pieza fundamental de la estrategia actual.

Fugas por el campo y cámaras insuficientes

Los vecinos más cercanos a barrios conflictivos describieron un escenario de hostigamiento permanente. Denunciaron el corte recurrente de alambrados y el robo de animales de corral. A pesar de que muchos cuentan con cámaras privadas, los delincuentes parecen conocer cada rincón. Los damnificados explicaron que los malvivientes utilizan el campo como vía de escape hacia la ciudad. Esta geografía dificulta enormemente la tarea de captura por parte de los móviles tradicionales. Ante esto, la sensación de impotencia de los productores se hizo sentir durante la charla.

- espacio publicitario -

La problemática de los perros galgos

Otro reclamo particular surgió respecto a grupos de jóvenes que circulan con perros galgos. Estos animales, entrenados para la caza, suelen invadir predios privados generando disturbios con el ganado y las mascotas. Desde la Jefatura se aclaró que su margen de acción es limitado en este aspecto técnico. La retención de animales recae bajo la jurisdicción del INBA, y no directamente en la órbita policial. De todos modos, se tomó nota de las molestias que estas incursiones provocan en la convivencia diaria de las chacras.

El peso de la violencia doméstica

Cossio, quien lleva poco más de diez días en el cargo, compartió datos sobre la distribución de recursos. Reveló que los casos de violencia doméstica representan una carga operativa inmensa para la fuerza. Cada llamado requiere el despliegue de al menos dos patrulleros y una hora de labor directa. A esto se le suma el seguimiento posterior de las medidas judiciales dispuestas. Esta realidad impacta directamente en la disponibilidad de efectivos para realizar tareas de prevención en la ciudad y en zonas rurales.

Piratas en el Río Daymán

En Colonia Williams, la preocupación escaló hacia el ámbito fluvial por la desaparición de ganado. Los vecinos aseguran escuchar el movimiento de chalanas durante la madrugada en las aguas del Daymán. Se sospecha de una logística organizada que utiliza el río para trasladar animales hacia vehículos que esperan en la costa. Esta modalidad de abigeato requiere, según los pobladores, una vigilancia más estrecha en los puntos de desembarco. En Corralitos en tanto, la actividad en el río suele estar marcada por el contrabando ya que se trata de una zona donde habitualmente se realizan importantes incautaciones.

Vigilancia tecnológica y compromiso

En la zona de Corralitos, el pedido fue unánime: la instalación de más cámaras de videovigilancia. Los vecinos consideran vital registrar los accesos para identificar a sospechosos que ya son conocidos en el lugar. La Jefatura informó que ya existe un pedido previo para reforzar el monitoreo lo que, sumado a los drones, permitirán una visión aérea de las zonas de monte donde los móviles no pueden ingresar. La intención es cerrar el cerco sobre quienes utilizan los senderos naturales para evadir los controles policiales.

Estrategia coordinada para el futuro

Sobre el cierre, el Jefe de Policía se comprometió a realizar reuniones frecuentes para evaluar avances. Dada la extensión de la jurisdicción de la Seccional 3ª, se dispuso un trabajo conjunto con Seguridad Rural. Cossio fue sincero al admitir que los recursos son finitos, pero su meta es clara. Busca conformar un cuerpo de radiopatrulla con presencia permanente en Salto y alrededores. La policía solicitó que, ante cualquier hecho, se realice la denuncia formal de inmediato. La colaboración vecinal es el insumo básico para que las investigaciones lleguen a buen puerto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wo8p