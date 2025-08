Políticas Tributarias en Frontera: Aprobación Unánime en Comisión de Diputados

Luego de los anuncios del equipo económico de gobierno sobre políticas tributarias para los departamentos de frontera,el proyecto fue presentado en la Comisión de Hacienda de Diputados,donde se aprobó por unanimidad. Es el primer paso, previo al tratamiento en las Cámaras de Diputados y Senadores. En diálogo con la Presidenta de la Comisión de Hacienda de Diputados, Julieta Sierra, la legisladora brindó detalles del acuerdo logrado en referencia al tema tratado.

¿Cuáles fueron los resultados del tema tratado en Comisión?

“Las medidas fueron sumamente de recibo, debo decir que por todos los partidos y por los comerciantes que estuvimos recibiendo en comisión, que es lo más importante. Saber que estas medidas servían realmente a los comerciantes. Nosotros recibimos de Artigas, de Rivera, de Rocha, de Cerro Largo, de 33, de Salto, de Tacuarembó, que no es de fronterizo, pero igual se ven afectados de cierta forma por la diferencia de Cambiara por estar tan cerca de Rivera, y era fundamental escuchar lo que tenían para decir. Todos veían positivas, por supuesto, que nunca nada es suficiente cuando el problema es tan grande y estructural, que viene de tanto tiempo. Pero ayudó, por supuesto, eso para que lo podamos tratar relativamente rápido para una situación que las necesita urgente, así se manifestaron. Entonces yo creo que por suerte hay consenso entre los partidos políticos”.

Este es el primer paso ¿Ahora esto pasa a la Cámara de Diputados?

“Sí, se vota el martes en sesión de Diputados y después se vota en el Senado. Esperamos contar con todos con esta propuesta del Gobierno, que da señales claras de un Gobierno que no busca las mismas soluciones para diferentes problemas. Porque no es lo mismo, somos un país muy chico pero con problemas muy focalizados, incluso entre los departamentos mismos de frontera hay diferentes situaciones. Entonces estamos contentos con esta señal que ha dado el Gobierno de pensar en nuestro interior profundo”.

Las fronteras con Argentina y Brasil viven realidades distintas. ¿Lo tuvieron en cuenta?

“Claro, además en Artigas y en Rivera cruzás una calle y estás del otro lado. El problema es diferente, por ejemplo en Fray Bentos, que es frontera con Argentina, tenés que cruzar el puente de Gualeguaychú, tenés también otro control aduanero, pegó muy fuerte por supuesto la diferencia cambiaria, pero cada ciudad fronteriza es diferente, entonces no se puede atacar de igual forma con la misma solución para todos. Y por suerte tenemos un Gobierno que lo contempla”.

Estas medidas que tiene el tratamiento parlamentario, son medidas que quedan firmes o como dijo el Ministro Oddone, son por determinado tiempo y se va a ir estudiando paso a paso?

«Las dos cosas, primero que nosotros vamos a recibir del Ejecutivo una evaluación y un seguimiento de estas medidas anual con sugerencias de mejora. Esto implica que el Ejecutivo va a ir enviando modificaciones, si es necesario ampliar la zona, si es necesario incluir más, porque es una realidad que va cambiando, es muy volátil aunque tenga sus problemas fijos. El Ejecutivo dejó claro que se van a implementar siempre que haya una diferencia cambiaria significativa. No dejó claro con qué país, es decir, si dentro de seis meses Argentina está con una diferencia cambiaria altísima, que no es la realidad de hoy, que estamos bastante más parejos de lo que estuvimos en 2022, se puede aplicar automáticamente con Argentina sin necesidad de que pase toda esta discusión parlamentaria. Así que lo que nos da garantías de que se vayan aplicando en tiempo y forma es, vamos a tener la evaluación y el seguimiento que además va a ser público, por lo que el Ejecutivo no va a poder decir la saco un día y al otro ya está, porque vamos a tener justamente el seguimiento elaborado por los diferentes actores que estudian la frontera”

¿Se va a aplicar algún tipo de medida para identificar a los ciudadanos residentes en esa zona? O se va a trabajar en base al uso de tarjetas?

“Mira, en este momento la mayor forma de tener cierto control, por decirlo de alguna forma, porque a veces también echa la ley, hecha la trampa y uno tiene que controlar algunas situaciones, es que las medidas se aplican en compras que se realicen del lado uruguayo con débito, con tarjetas uruguayas. Esto va a ser puntual para este momento, después sí nos comprometimos en seguir profundizando, dando otro tipo de discusiones con otro tipo de medidas. Temas que, como tenés que empezar por algo y tenés que empezar a aplicar algo, definimos, bueno, votemos esto y después discutamos otras alternativas que calen un poco más hondo. Pero ahora necesitamos, si no, entramos en discusiones eternas y no aprobamos nada. Entonces, bueno, discutamos esto, ese fue el acuerdo un poco en el Parlamento, y luego sigamos discutiendo otras formas y otras cosas”. Cómo se va a controlar el flujo de gente que se volcará a las diferentes fronteras en busca de mejores precios? “, Eso va a ocurrir, las compras donde hay rebaja del IVA y reducción de la tasa básica es con tope, no es para que pueda comprar cualquiera de cualquier importe, sino que tiene un tope que igual es bastante alto, son 2.000 unidades indexadas, que es aproximadamente 13.000 pesos en cada compra. También es una forma de que no se compre de forma tan tan masiva para después revender, en esto de que también necesitamos un amparo para controlar lo que va pasando, que es súper difícil”

Desde Brasil se anuncia la inminente apertura de las Lojas Francas con grandes exoneraciones de impuestos ¿Esto lo van a tener en cuenta? ¿Van a hacer un seguimiento de la situación para de repente modificar y aplicar nuevas medidas?

“Eso va a estar en la evaluación y seguimiento que envíe el Ejecutivo, y ahí iremos viendo qué medidas se pueden aplicar. A nosotros ahora nos interesa probar esto y después sí discutir estas diferentes situaciones que van surgiendo con los comerciantes mismos, no solo entre cuatro paredes, sino con la gente que está en el territorio que conoce la realidad. Eso es como el ABC que presentó este gobierno en este proyecto, así que una vez hablado de esto, daremos otras discusiones con los comerciantes que están siendo afectados”.

Respecto de la rebaja del IMESI, ¿se puede estudiar algunos casos como Cerro Largo, Melo, que están más allá de los 20 kilómetros de la línea de frontera, para ver si se puede aplicar algún tipo de descuento y poder mejorar la competitividad?

“Esa es una discusión que surge siempre porque siempre hay una localidad que queda fuera del descuento. A nosotros nos pasó que la gente de Vichadero nos decía que nosotros no entrábamos y es un pueblo que tiene una tasa de informalidad altísima, muy pobre. Por eso, en este momento, si bien los límites están establecidos a 20 kilómetros, el Ejecutivo dice que podrá mejorar las zonas fronterizas abarcadas. Así que, en caso de que sea necesario, el Ejecutivo tiene potestad para ampliar en caso de que así lo considere. Así que esa es la parte de la discusión que tengamos”

¿Se plantea esto como una renuncia fiscal o es una apuesta a mejorar la condición del ciudadano y en la medida que haya más compras, haya más recaudación?

“En principio se plantea como una renuncia fiscal, pero tanto con la eliminación del IVA como con el descuento del IMESI. Pero si nosotros logramos, y a mí lo que me están diciendo la gente de Artigas es que ya vuelven a dar filas a las estaciones de servicio, si nosotros logramos dinamizar y que la gente consuma del lado uruguayo, equipararía la renuncia fiscal con la recaudación, y sería un ganar-ganar, por decirlo a lo burdo, porque se compensaría con el estar consumiendo de este lado uruguayo. Así que no afectaría sustancialmente en el entendido de que la gente consuma mucho más del lado uruguayo como este proyecto pretende, y cómo iremos evaluando que así sea, a ver si es necesario mejorar las medidas, si están bien o qué pasa”.