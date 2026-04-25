Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras intentar hurtar una moto en Salto. Además, se registró un siniestro de tránsito en Ruta 3 y la detención de una mujer requerida.

Justicia en Salto: Prisión efectiva para autor de varios hurtos y reporte de siniestro vial / IIPUEBLO

SALTO – La Jefatura de Policía de Salto emitió este viernes el comunicado de prensa N.º 191/26, detallando las actuaciones recientes que incluyen una condena penal, un accidente de tránsito en zona de rutas y la detención de una persona requerida por la justicia.

Condenado a seis meses de prisión por hurto de vehículos

En un rápido accionar civil y policial, un hombre de iniciales F.E.N.A. fue condenado tras ser sorprendido intentando sustraer un birrodado en la zona este de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando un testigo alertó a la víctima (un joven de 18 años) sobre el robo en proceso.

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El delincuente había dañado la traba de seguridad de la moto, que se encontraba estacionada frente al domicilio del propietario, y se la llevaba «de tiro». El testigo no solo dio aviso, sino que realizó un seguimiento y logró retener al autor hasta la llegada de los efectivos.

Tras la instancia judicial en el Juzgado Letrado de Octavo Turno, se dictó sentencia:

F.E.N.A. fue hallado responsable de tres delitos de hurto (uno de ellos especialmente agravado y en grado de tentativa) en régimen de reiteración real. La pena impuesta es de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Siniestro de tránsito en Ruta 3 y Gran Bretaña

A primera hora de la mañana, aproximadamente a las 06:30, se registró una colisión por alcance en la intersección de Ruta 3 y calle Gran Bretaña.

Una camioneta Hyundai H100, conducida por un hombre de 43 años, se encontraba estacionada con dirección sur a norte cuando fue impactada en su parte trasera por una motocicleta conducida por una mujer de 28 años.

La motociclista fue asistida inicialmente por una unidad de emergencia de Bella Unión que circulaba casualmente por el lugar. El diagnóstico primario fue «policontusa», siendo posteriormente trasladada para una mejor atención por personal de San Antonio. Ambos conductores arrojaron resultados negativos en las pruebas de espirometría.

Detención por requisitoria pendiente

Finalmente, cerca de las 10:00 horas, la policía acudió a las inmediaciones de la «Puerta de Salto» tras recibir reportes sobre una mujer que deambulaba desorientada.

Al proceder a su identificación, los efectivos confirmaron que la mujer, de 28 años, poseía una requisitoria pendiente por parte de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género (CEVDG), procediéndose a su traslado inmediato para los trámites correspondientes.

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