Policiales en Salto: siniestro grave y múltiples detenciones en la madrugada de hoy

Persona detenida por hurto en comercio

A la hora 09:25 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Blandengues y calle Agraciada por un hurto en un comercio. La víctima denunció la sustracción de dos parlantes pequeños por parte de dos hombres que huyeron del lugar. Tras recorridas, fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 22 años. Se recuperó uno de los parlantes, que era portado por el primero de ellos. Se realizaron las consultas judiciales y los trámites de rigor. Se trabaja.

Siniestro de tránsito en Av. Apolón de Mirbeck

A la hora 19:00 de ayer, mediante aviso al Servicio 9-1-1, la Policía concurrió a la intersección de Avenida Apolón de Mirbeck y calle Juncal por un siniestro de tránsito entre un auto y una moto.

El motociclista, un hombre de 57 años que circulaba al Oeste en una Yumbo Max 110, colisionó con un Chevrolet Cruze conducido por un hombre de 39 años, que iba en la misma dirección. El impacto se produjo cuando la moto intentaba rebasar a otro vehículo.

Una emergencia médica asistió al conductor de la moto, diagnosticando politraumatismo grave y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Vehículo requerido en Paysandú

A la hora 19:30 de ayer, en operativo policial en calles Treinta y Tres Orientales y Acuña de Figueroa, fue verificado un Nissan Versa cuya matrícula figuraba como pendiente en Jefatura de Paysandú. El auto era conducido por un hombre de 52 años, quien declaró que lo había alquilado meses atrás a un propietario de 65 años. Se realizaron las consultas con Fiscalía y los trámites correspondientes. Se trabaja.

Hombre detenido con municiones

A la hora 20:30 de ayer, en la zona de calles Carlos María Ramírez y Cervantes Saavedra, la Policía identificó a un hombre de 29 años en actitud sospechosa. En la inspección se le incautaron 17 cartuchos de distintos calibres. Se dio intervención a Fiscalía y se cumplieron los trámites de rigor. Se trabaja.

Apedreo a móvil policial

Próximo a la hora 01:20 de hoy, un móvil policial fue atacado con piedras por motonetistas en calles Rafaela Villagrán de Artigas y Pascual Harriague. Los agresores huyeron del lugar. Uno de los impactos dañó el plástico de la puerta trasera del patrullero. No hubo funcionarios lesionados. Se trabaja.

Detención por desorden en la vía pública

A la hora 01:35 de hoy, en calles Artigas y 18 de Julio, fue detenido un hombre argentino de 39 años que promovía desorden en evidente estado de ebriedad. Fiscalía tomó conocimiento y se cumplió con los trámites de rigor. Se trabaja.

Hurto en interior de vehículo

A la hora 00:45 de hoy, la Policía acudió a calle Dr. José G. Amorín al 1500 por un hurto en un vehículo. El propietario, de 60 años, relató que escuchó ruidos y constató que la puerta delantera izquierda estaba forzada y el vidrio bajo. Le sustrajeron una amoladora oscura, un taladro de mano y $200. Se trabaja.

Pareja detenida en local deportivo

A la hora 03:40 de hoy, personal policial respondió a un llamado al Servicio 9-1-1 por personas extrañas en un local deportivo de calle Uruguay y Teófilo Córdoba. En el interior fue detenido un hombre de 32 años, y en calles Brasil y Córdoba se detuvo a una mujer de 37 años que lo acompañaba. Fiscalía tomó intervención y se efectuaron los trámites correspondientes. Se trabaja.