Policiales en Salto: detenciones, hurtos, incendios y siniestros

Policiales, Salto, 16 de agosto de 2025

PERSONA DETENIDA.

En la jornada de ayer, próximo a la hora 17:50, se recibió una comunicación a través del Servicio de Emergencias 9-1-1, informando sobre un desorden en la vía pública, en la intersección de calles Colón y Corrientes. En el lugar se procedió a la detención de un masculino de 23 años de edad, quien fue trasladado a dependencias policiales para trámites de rigor. Se trabaja.

DAÑOS EN MÓVIL POLICIAL.

A la hora 20:40 de ayer, se recibió un llamado a través del Servicio de Emergencias 9-1-1, informando de un desorden en la vía pública, en calle Colón a la altura del 1900. En el lugar se entrevistó a un hombre de 51 años de edad, quien manifestó que, a raíz de una discusión entre vecinos, se habían arrojado piedras, provocando daños en su vehículo. Se realizaron recorridas en la zona sin lograr ubicar a los responsables. En momentos en que un móvil perteneciente a la Guardia Republicana se retiraba del lugar, fue apedreado, resultando dañado el parabrisas del vehículo. No hubo funcionarios lesionados. Se trabaja.

HURTO CONSUMADO EN COMERCIO.

Siendo la hora 03:50 del día de hoy, se recibió una comunicación a través del Servicio de Emergencias 9-1-1, por hurto consumado en un comercio ubicado en la zona de Rambla Costanera Tomás Berreta y calle Valentín. En el lugar, personal policial entrevistó a una mujer de 39 años, quien manifestó que dos masculinos ingresaron al local, sustrajeron dos botellas de bebida alcohólica de la góndola y se dieron a la fuga corriendo por la costanera con dirección al Norte. Se realizaron recorridas en la zona en procura de ubicar a los autores del hecho. Se continúa trabajando.

CONDENADO.

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 2.º Turno, se condenó a W.D.M.M. como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de hurto, tres de ellos especialmente agravados, en régimen de reiteración real, a la pena de veinte (20) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias legales de rigor (art. 105 lit. E del C.P.).

Policiales, Salto, 17 de agosto de 2025

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

Próximo a la hora 15:00 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Brasil y Gutiérrez Ruiz por un siniestro de tránsito entre dos motos. En el lugar, entrevistado el conductor de 36 años que circulaba por calle Brasil, manifestó que al llegar a la intersección con calle Gutiérrez Ruiz entró en colisión con una moto conducida por una mujer de 21 años. Como consecuencia, ambos resultaron lesionados. Acudió una unidad médica; el hombre fue diagnosticado como “politraumatizado leve” y la mujer como “politraumatizada, traumatismo en brazo derecho”, siendo ambos trasladados al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

INCENDIO DE VEHÍCULO.

A la hora 19:00 de ayer, un usuario comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 que su auto se estaba incendiando. Personal de la Seccional Séptima concurrió a la intersección de calles Juan Chua y Comercio, en Villa Constitución. Concurrieron además Bomberos Voluntarios, constatándose pérdidas totales. Una joven de 24 años fue trasladada a la policlínica del Centro Médico de Salto por lesiones sufridas en el siniestro. Se trabaja.

DETENIDO POR HURTO.

Próximo a la hora 19:55 de ayer, un usuario comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 que en un comercio ubicado en calle Cervantes y 18 de Julio un hombre había ingresado y hurtado una botella de whisky. Personal de PADO localizó, identificó y procedió a la detención de un hombre de 30 años, quien llevaba dos botellas de whisky sin justificar su procedencia. Se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno y se recepcionó la denuncia del propietario del local. Trabaja la Dirección de Investigaciones.

HERIDO DE ARMA BLANCA.

A la hora 00:15 de hoy, un efectivo policial que se encontraba de Servicios Contratados por Artículo 222 en la Emergencia del Hospital Regional Salto comunicó que arribó un hombre de 30 años con una herida de arma blanca. Entrevistado, manifestó que fue herido por detrás en calle Maciel, entre República Argentina y Julio Delgado, desconociendo al autor y expresando no desear intervención policial. Visto por médico de guardia, se le diagnosticó “herida corto-contusa dorsal por arma blanca, impresiona ingreso ínfero-superior”. Personal policial concurrió a calle Maciel, donde vecinos manifestaron haber escuchado una pelea en la vía pública pero sin visualizar el hecho. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno. Trabaja Dirección de Investigaciones.

DETENIDO.

A la hora 00:55 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calles José Pedro Varela y Edmundo Pratti por la presencia de personas extrañas sobre los techos. En el lugar se entrevistó a una mujer de 47 años, quien manifestó que un hombre ingresó a su domicilio sin autorización. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y se procedió a la detención de un hombre de 28 años. Se trabaja.

INCENDIO EN CASA DE FAMILIA.

Próximo a la hora 03:20 de hoy, personal policial y de Bomberos concurrieron a una vivienda ubicada en la intersección de calles Orestes Lanza y Rincón por incendio. En el lugar trabajó personal idóneo para la extinción del fuego. Las pérdidas fueron totales, aunque no hubo personas lesionadas. El propietario de la vivienda, un hombre de 41 años, fue trasladado a un refugio. Se trabaja.