Policía de Salto reportó múltiples hurtos, siniestros de tránsito y detenciones

Salto, 29 de agosto de 2025

HURTO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Próximo a la hora 06:50 de hoy, personal policial concurrió a calle Brasil y Av. Feliciano Viera por hurto en una institución educativa. En el lugar se entrevistó a una mujer de 55 años, quien radicó denuncia por el hurto de 25 metros de cable, así como por daños ocasionados en el lugar. Trabaja Policía Científica.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 11:30 de hoy, personal policial concurrió a calles Artigas y Dámaso Antonio Larrañaga por siniestro de tránsito entre camioneta y peatón. En el lugar se entrevistó a una mujer de 37 años, conductora de la camioneta, quien manifestó que circulaba por calle Artigas al Oeste y al girar hacia la izquierda por calle Larrañaga embistió a un peatón. Al lugar acudió una unidad de emergencia médica, la cual asistió a la persona lesionada, diagnosticándole en forma primaria “Politraumatizada leve”, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

HURTO.

Siendo la hora 13:30 del día de la fecha, personal policial concurrió a la intersección de las calles Juan Monpoey y Pascual Harriague, ante un llamado por hurto en un local comercial. En el lugar se procedió a entrevistar a la denunciante, una mujer de 25 años, quien manifestó que personas desconocidas habrían ingresado en la madrugada al local a través del techo, ocasionando daños, y habrían hurtado un televisor plasma. Se trabaja.

Salto, 30 de agosto de 2025

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA 403/25 NUMERAL 3 – PERSONA DETENIDA.

Siendo la hora 11:35 de hoy, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calles Florencio Sánchez y Calle 6 por apedreo y desorden en vía pública. En el lugar se entrevistó a una mujer de 22 años, quien manifestó encontrarse lesionada a raíz de un impacto de piedra, señalando como autor a un vecino de 27 años, quien también se encontraba en el lugar.

Enterada la Fiscalía de turno, dispuso la detención del masculino, realizándose los trámites de rigor. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Salto a efectos de constatar lesiones, y radicó la denuncia correspondiente.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, por Sentencia Interlocutoria del día de la fecha, se dispuso lo siguiente:

“Atento a lo manifestado en la presente audiencia y a lo solicitado por la Fiscalía respecto de L.E.M.M., y de conformidad con lo previsto por el artículo 222 del CPP, se resuelve:

Hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas durante el término de 3 meses consistentes en:

Fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal; prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial del país. Prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación con la víctima, así como al domicilio.”

1. CONDENADOS.

El día 28 de los corrientes, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Luis Menoni al 00 por intento de hurto. En el lugar se entrevistó con una mujer mayor de edad, quien manifestó haber reconocido a uno de los autores de un hurto anterior.

Se concurrió al domicilio de un hombre de 41 años e identificó a otro de 28 años. Bajo autorización del propietario se realizó una inspección ocular en el domicilio, incautando una rueda de auto y un equipo de lluvia, los cuales habían sido denunciados como hurtados. Ambos hombres fueron detenidos.

Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, por Auto de formalización del día de la fecha, se dispuso:

“Se tiene por formalizada la investigación seguida por Fiscalía Letrada Departamental de Salto de Tercer Turno contra M.N.C.A., de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 266 del CPP, a quien se le atribuye la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado y dos delitos de violación de domicilio especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real en calidad de autor.”

Asimismo, se dispuso en Sentencia Interlocutoria del día de la fecha:

“Ha lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y, en mérito a lo dictado por el art. 221 y ss. del CPP, dispónese la prisión preventiva de M.N.C.A. por el plazo de 150 días.”

En autos caratulados M.F.Q.V., por Sentencia definitiva de primera instancia del día de la fecha, se dispuso:

“Atento a lo manifestado en la presente audiencia y a lo solicitado por la Fiscalía respecto de M.F.Q.V., de conformidad con lo previsto por el artículo 222 del CPP, se resuelve: Hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas durante el término de 90 días consistentes en:

Fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal.

Prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial del país.

Prohibición de acercamiento, relacionamiento y/o comunicación con la víctima y su domicilio.

Dispónese el cese de detención de M.F.Q.V.”

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 19:25 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Rivera y Lavalleja por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una moto Baccio, de 18 años, que circulaba por calle Rivera, resultó lesionado al colisionar con un auto marca Peugeot, cuyo conductor se dio a la fuga. Acudió unidad de UCMS, cuyo médico diagnosticó “traumatismo de pierna derecha, alta en el lugar”. Se trabaja.

DETENIDOS CON SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.

A la hora 20:15 de ayer, en la intersección de calles Misiones y Juan H. Paiva, personal de PADO procedió a la identificación de un birrodado con dos ocupantes de 52 y 28 años. Al realizar el registro de personas, se les incautó un envoltorio compatible con sustancia estupefaciente. Enterada la Fiscalía de turno, se procedió a la detención de ambos hombres. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 00:30 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Acuña de Figueroa y Gobernador de Viana por un siniestro de tránsito entre una camioneta y un peatón. En el lugar se entrevistó al conductor de la camioneta, un hombre de 59 años, quien manifestó que un menor de edad se cruzó imprevistamente a su circulación y, debido a la proximidad, no pudo evitar la colisión.

Al arribo de los efectivos policiales, el menor se había retirado hacia su domicilio. Acudió unidad médica, cuyo médico diagnosticó “erosión en pelvis y rodilla del lado derecho” en un niño de 10 años, siendo trasladado al Hospital Regional Salto en compañía de su padre, de 32 años. Se trabaja.

HURTO EN COMERCIO Y AUTOR DETENIDO.

A la hora 06:20 de hoy, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de Diagonal 10 y calle Rincón por hurto. En el lugar se entrevistó al propietario, un hombre de 24 años, quien manifestó haber constatado el hurto de un cajón de huevo con ocho maples, un cajón de uva, un cartón de cigarros marca Gift, dos quitaesmaltes y extractos de tomate.

Próximo a la hora 07:15, mientras personal policial realizaba recorridas preventivas en Diagonal 9 al 1000, se aproximó un vecino dando cuenta que un masculino había ingresado sin autorización a su vivienda. En el lugar se identificó a un hombre de 27 años, quien llevaba consigo una bolsa con 20 unidades de extracto de tomate. Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso su detención. Se trabaja.

HURTO EN CASA DE FAMILIA.

A la hora 08:45 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en la intersección de calles San Eugenio y 19 de Abril por hurto. En el lugar se entrevistó al propietario, un hombre de 61 años, quien manifestó haber constatado el hurto del portón de su domicilio, solicitando se tomen medidas al respecto. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 09:55 de hoy, personal policial concurrió a calle Ferrocarrilera al 1200 por un siniestro de tránsito. En el lugar, la conductora de una moto Baccio P110 circulaba por calle Ferrocarrilera llevando como acompañante a su hija de 9 años. Ambas resultaron lesionadas al ser colisionadas por un auto Hyundai conducido por un hombre de 77 años, que circulaba por calle Unión e intentaba girar hacia Ferrocarrilera.

Acudió ambulancia de UCMS, cuyo médico diagnosticó a ambas “politraumatizadas leves”, siendo trasladadas al Hospital Regional Salto. Se trabaja.