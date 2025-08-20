Policía de Salto reporta hurtos, incautación de vehículo y condenas judiciales

Hurto en un merendero
En horas de la madrugada, personal policial acudió a la intersección de calles Bella Unión y Agraciada por la presencia de personas extrañas. La encargada de un merendero, una mujer de 53 años, constató la falta de una garrafa de 3 kg, vasos, cubiertos y comestibles. La investigación continúa.
Choque y vehículo incautado
A las 02:55 horas, en Av. Ferreira y Artigas con Maciel, una camioneta Fiat Strada conducida por un hombre de 29 años impactó contra un auto estacionado marca Honda Accord. No hubo lesionados, pero la espirometría al conductor resultó positiva, por lo que se procedió a las actuaciones correspondientes.
Condenas por hurto
El Juzgado Letrado de Salto condenó a A.I.M.B. a cinco meses de prisión efectiva por hurto especialmente agravado en grado de tentativa, en el marco de actuaciones ampliadas del comunicado policial Nº 387/25.
Contrabando en Salto Grande
El 18 de agosto, dos ciudadanos argentinos de 21 y 32 años fueron detenidos en el control integrado de Salto Grande al intentar ingresar 197 relojes de las marcas Rolex y Pantek, valuados en más de 537.000 pesos. Se les impusieron medidas cautelares por 120 días, incluyendo fijar domicilio y notificar cualquier cambio.
Tenencia no autorizada
En otro caso, F.J.S.G. fue condenado por tenencia no autorizada de municiones a una multa de 50 UR. El juzgado dispuso la destrucción del material incautado por parte del Ministerio de Defensa.
Lluvias registradas en el departamento
El informe pluviométrico de las últimas 24 horas registró precipitaciones destacadas en varias localidades:
- Sarandí de Arapey: 66 mm
- Quintana: 60 mm
- Cuchilla de Guaviyú: 50 mm
- Vera: 50 mm
- Laureles: 45 mm
- Salto – Ciudad: 24 mm
También se reportaron pasos crecidos en varios puntos, entre ellos Paso Motta, Paso Sauce y Arroyo Mataojo.