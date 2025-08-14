Polémica por prohibición de giro a la izquierda en Bypass de Ruta 3. Ministra Etcheverry defendió la resolución

- espacio publicitario -

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, visitó nuestra ciudad y reafirmó la prohibición de doblar a la izquierda desde el Bypass de la Ruta 3 hacia la avenida Carlos Reyles, una medida que generó controversia en nuestro medio.

La jerarca, previo a una reunión con el intendente Albisu, directores de la comuna y los diputados Horacio de Brum, Pablo Constenla y Álvaro Lima; justificó la decisión alegando un alto riesgo de siniestralidad, señalando que el cruce era uno de los más peligrosos del país.

Una medida basada en la seguridad

El Ministerio de Transporte decretó la prohibición argumentando que ese giro nunca estuvo autorizado formalmente y que se había convertido en un punto crítico para accidentes de tránsito. La ministra expresó la preocupación por la seguridad vial, contando que el cruce está «en el puesto número uno de corredores internacionales en cuanto a peligrosidad”, lo que justificó la medida. Informó también que la decisión se tomó tras varios planteos de la Regional de Vialidad desde el año pasado y se comunicó a las autoridades en febrero.

Búsqueda de una solución alternativa

A pesar de la firmeza en la decisión, la ministra mostró su apertura a encontrar una solución alternativa. Reconoció que es necesario buscar una opción para los usuarios que utilizaban esa entrada, por lo que el Ministerio se encuentra trabajando en ello. La jerarca contó que se establecerá una mesa de diálogo con el Gobierno departamental, ya que cualquier solución implicará cambios en el tránsito de otras calles, algo que deberá coordinarse con la Intendencia. La ministra planteó la necesidad de “tener una mesa de intercambio con el gobierno departamental porque obviamente mientras se resuelva cuál es la mejor alternativa para responder a los usos que tiene esa ese ingreso, hay que afectar otras calles y ahí hay que conversar con la Intendencia”.

Doble vía en la Ruta 3: una iniciativa sin presupuesto

En otro punto la ministra se refirió al proyecto de construir un doble carril en el tramo de la Ruta 3 entre las «Cuatro Bocas» y la rotonda de Termas del Daymán. Sobre este asunto, se mostró cautelosa y desestimó que el proyecto estuviera avanzado o tuviera un presupuesto asignado por su antecesor. La jerarca expresó que en su ministerio no se encontró ni la previsión ni la definición presupuestal para tal obra.

Sin avances formales del proyecto

La ministra contó que la información sobre este proyecto les llegó a través del intendente Albisu. La iniciativa, que se había anunciado por la gestión anterior, quedó en el aire sin respaldo formal. La jerarca señaló que lo prioritario para su gestión es definir las obras estratégicas y prioritarias, por lo que el proyecto de la doble vía será analizado en el marco de una visión más amplia, lejos de cualquier concreción inmediata. “De esa obra nos enteramos porque nos lo informó el intendente Albisu. Es parte de lo que conversaremos. Pero lo que pretendemos es que el Ministerio efectivamente cumpla con el rol de definir cuáles son las obras estratégicas y prioritarias”, expresó la ministra.