Plazo abierto para justificar la no emisión del voto en las Elecciones Departamentales

- espacio publicitario -

En Salto no votaron cerca de 11500 habilitados

La Corte Electoral anunció que ya está habilitado el período para justificar la no emisión del voto correspondiente a las Elecciones Departamentales y Municipales celebradas el 11 de mayo de 2025. Este plazo se extiende hasta el miércoles 12 de junio.

Los ciudadanos que no cumplieron con su deber cívico deberán justificar su inasistencia utilizando el formulario web que se encuentra en el sitio oficial del organismo www.corteelectoral.gub.uy, o bien de manera presencial en Treinta y Tres 132 de lunes a viernes de 10:00 a 15:30 horas. Aquellos que no justifiquen adecuadamente su ausencia pueden enfrentar sanciones, que van desde multas hasta la exclusión del padrón electoral.

Entre las razones aceptadas para justificar la no concurrencia se incluyen enfermedad, invalidez, imposibilidad física, estar fuera del país o razones de fuerza mayor, siempre que se presenten pruebas documentales que respalden la situación.

En caso de enfermedad, se deberá presentar un certificado médico, que debe ir acompañado de un timbre profesional de $150 si proviene de una institución privada. Para quienes estaban fuera del país el día de la elección, se aceptarán documentos como pasaporte con sellos, constancia de Migración, pasajes u otros comprobantes que demuestren la fecha de salida y retorno. Esta justificación debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al reingreso al país.

Además, los uruguayos que residen en el exterior debieron presentarse en una oficina consular dentro de los 20 días anteriores o posteriores a la jornada electoral para dejar constancia de su situación.

En lo que respecta a las Elecciones Nacionales de octubre y noviembre de 2024, el plazo para justificar la no emisión del voto ya ha caducado. También se aclara que completar el formulario web de justificación no exime a la persona de las responsabilidades correspondientes.

La Corte Electoral informa que, quienes no justifiquen el no haber votado, deberán abonar una multa de 1 Unidad Reajustable (UR), equivalente a aproximadamente $1.820 al valor actual. Para funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República, la multa asciende a 2 UR, es decir, alrededor de $3.640. Según datos facilitados por Maximiliano Muñoz, jefe de la Oficina Electoral Departamental, fueron alrededor de 11500 los habilitados a votar en nuestro departamento que no sufragaron.