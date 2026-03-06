Plaza Rural ofrece más de 16 mil vacunos entre miércoles y jueves

Hoy miércoles 4 y mañana jueves 5 de marzo en el Hotel Cottage, Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, con las mejores condiciones de compra del mercado y con la financiación del Banco de la República.

Son 16.403 vacunos y 1.000 lanares los que integran la oferta Plaza Rural en el Remate 318. Con transmisión en vivo a través de Campo TV o por streaming en nuestra página de Instagram, Facebook, Youtube y a través de la de web www.plazarural.com.uy

Los lotes ya se pueden ver en la web para observar, analizar los datos y realizar preofertas.

Recuerden que con PRIA, la herramienta para agilizar las consultas e información de los remates para los clientes, desarrollada con Inteligencia Artificial, todo a través de la plataforma de WhatsApp donde se podrá consultar variada información de los remates, con un simple audio o texto, todo por el número 092 77 11 99. Evolucionamos para ofrecerte lo mejor, siempre.

El catálogo impreso está a disposición de los interesados en las sedes de los escritorios, y en formato digital.

Oferta de Plaza

Miércoles 4 de marzo: 4.584 terneros; 48 más de 1 año enteros; 2.300 novillos de 1 a 2 años; 543 novillos de 2 a 3 años; 366 novillos de más de 3 años; 77 holandos y 1.772 vacas de invernada.

Jueves 5 de marzo: 600 corderos/as; 290 ovejas de cría 2 o más encarneradas; 110 ovejas de invernada; 1.096 terneras; 1.009 terneros / terneras; 146 mixtos más de 1 año; 2.237 vaquillonas de 1 a 2 años; 379 vaquillonas de más de 2 años; 778 vientres preñados; 142 vientres entorados y 926 piezas de cría.

