Plaza Rural: firme arranque del remate con valores sostenidos y alta demanda

Con una oferta cercana a los 14.000 vacunos, Plaza Rural inició su primera actividad de abril mostrando un mercado dinámico, ágil y con valores firmes, especialmente en las categorías más demandadas.

Este jueves, en su primera jornada comercial, el consorcio vendió el 94,5% de la oferta. Los terneros marcaron el pulso de la jornada. Según explicó Carlos de Freitas, la operativa comenzó “muy bien, incluso con cierta sorpresa” en cuanto a la agilidad de colocación, pese a un contexto previo donde los negocios particulares mostraban algo más de cautela.

Las terneras livianas presentan menor puja, algo habitual para la época, aunque se comercializaron sin dificultades cuando los valores acompañaron. En contraste, los terneros por encima de los 150 kilos y las terneras más formadas mostraron una demanda mucho más firme, con valores que en varios casos superan los 4 dólares.

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También se destacó la colocación fluida de categorías de segunda calidad, que encontraron mercado con rapidez, consolidando un escenario de firmeza general.

Un mercado que se sostiene

Pese al importante volumen comercializado en las semanas anteriores, con cerca de 43.000 vacunos colocados en marzo por el consorcio, el mercado respondió de forma sólida, sin señales de saturación.

De Freitas remarcó que el contexto actual del sector ganadero es positivo y que las lluvias recientes han sido clave para sostener la demanda: “El escenario es muy bueno y, si faltaba algo, se regularizaron las lluvias. Eso termina de afirmar la confianza del productor”, señaló.

En ese sentido, advirtió que, si bien el mercado está firme, es necesario actuar con criterio para evitar subas desmedidas que luego no tengan sustento.

El gordo comienza a afirmarse

En paralelo, el mercado del ganado gordo muestra señales de recuperación. La industria ha retomado una actitud más compradora, aunque manteniendo cautela en los valores.

Actualmente, los negocios se mueven en un eje de entre 5,20 y 5,25 dólares, con premios puntuales para lotes de calidad superior.

“El mercado se está empezando a destrabar. Si los valores se disparan, se vuelve a frenar”, explicó el operador.

Para la jornada de este viernes, la oferta de Plaza Rural incluye terneras, lotes mixtos, vaquillonas, vientres preñados y entorados.

Promedios

Categoría Precio (USD/kg) Precio al bulto (USD) Terneros 140 kg 4.36 581,41 Terneros 140-180 kg 4.12 675,47 Terneros +180 kg 3.93 779,97 Terneros 4.03 720,50 Novillos 1 a 2 años 3.31 1010,53 Novillos 2 a 3 años 3.06 1203,88 Holandos 2.76 692,76 Vacas de invernada 2.34 972,11 Piezas de cría — 684,20

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