Plaza Rural con más del 99% de colocación y precios en firme ascenso

Paso de los Toros, 16 de agosto de 2025. – Con un resultado contundente, el remate número 308 de Plaza Rural, celebrado el viernes en el Hotel Midland de Paso de los Toros, cerró con un 99 % de colocación y un marcado ajuste al alza en los precios de todas las categorías.

La subasta, que se extendió durante casi 12 horas, mostró una dinámica ágil y una demanda firme que se reflejó especialmente en la escalera de novillos y en la ternera, con valores que sorprendieron incluso a los propios consignatarios.

La fuerte demanda de terneras y la escalada de precios del ganado gordo fueron otros de los puntos altos de la venta, que reafirma la confianza del mercado en el buen desempeño del negocio ganadero en los próximos meses.

Promedios US$

Terneros -140kg: 3,60; Terneros – 180kg: 3,26; Terneros + 180kg: 2,98; Terneros: 3,05; Más de un año enteros: 2,55; Terneros / Terneras: 3,00; Mixtos + de un año: 2,50; Novillos 1-2 años: 2,90; Novillos 2-3 años: 2,79; Novillos +3 años: 2,71; Vacas de Invernada: 2,10; Terneras 2,97; Vaquillonas 1-2 años: 2,69; Vaquillonas + 2 años: 2,62; Vientres Preñados: 982,76; Vientres Entorados: 779,81; Piezas de Cría: 576,21. Borregas 2 di: 65,98.

La próxima actividad del consorcio será el Remate 309, previsto para los días 4 y 5 de setiembre.