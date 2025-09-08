Plaza Rural con 100% de colocación y precios históricamente récord

En una jornada que ya quedó en la historia del consorcio, Plazarural concretó el pasado jueves su edición 309 en el Hotel Cottage de Carrasco, logrando la colocación del 100% de la oferta y con valores que alcanzaron promedios récord en varias categorías.
En total se ofertaron 7,527 vacunos y 600 lanares, de los cuales se comercializaron tanto en lanares como vacunos todas las cabezas a lo largo de la subasta. La firme demanda, sumada a la escasez de oferta y a un inicio de primavera con muy buenas condiciones de pasturas, generó una puja ágil y precios firmes en todas las categorías.
Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía., definió la jornada como “un remate histórico”, recordando que en los 23 años de Plaza Rural pocas veces se había logrado vender la totalidad de la oferta.
El resultado del remate 309 refleja el dinamismo de la ganadería uruguaya, en un contexto donde la escasez de ganado gordo y de reposición empuja la demanda y sostiene precios que marcan referencias históricas para el sector.
Promedios US$
Corderos/as: 53; ovejas de 2 o más enc.: 80,75; Terneros -140kg: 3,93; Terneros – 180kg: 3,40; Terneros + 180kg: 3,20; Terneros: 3,27; 2,55; Terneros / Terneras: 3,19; Novillos 1-2 años: 3,00; Novillos 2-3 años: 3,00; Novillos +3 años: 2,82; Holando: 2,60; Vacas de Invernada: 2,39; Terneras 3,07; Vaquillonas 1-2 años: 2,86; Vaquillonas + 2 años: 2,63; Vientres Preñados: 979,18; Vientres Entorados: 779,81 y Piezas de Cría: 614,70.
La próxima actividad del consorcio será el remate 310, previsto para los días 23 y 24 de setiembre.