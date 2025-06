Plaza Rural cerró mayo con el 99% de colocación y firmeza en los valores del ganado

- espacio publicitario -





Con una colocación del 99% de la oferta total de más de 10.000 vacunas, el consorcio Plaza Rural concretó su remate número 305 con resultados altamente positivos dispersando 9.837 vacunas. En mayo, Plaza Rural en sus dos remates concretó la venta de 30.535 reses y 51.272 terneros durante la corriente zafra.



Francisco Cánepa, director de la firma Rubén F. Cánepa destacó el fuerte dinamismo del mercado ganadero, impulsado por una coyuntura favorable en precios, clima y demanda nacional e internacional.

Cánepa, señaló que se trató de “otro rematazo”, donde se evidenció una alta participación de compradores y una valorización destacada en varias categorías. En especial, los terneros de 140 a 180 kilos registraron un incremento cercano al 5%, con promedios de US$ 500 al bulto y US$ 3,05 por kilo.

Además del comportamiento en pista, Cánepa subrayó el impacto positivo de la herramienta de preoferta y el papel clave de los remates virtuales, que agilizan significativamente las operaciones.



Promedios US$

Terneros -140kg: 3,21; Terneros – 180kg: 3,05; Terneros + 180kg: 2,87; Terneros: 2,97; Terneros/Terneras: 2,59; Novillos 1-2 años: 2,65; Novillos 2-3 años: 2,51; Novillos +3 años: 2,30; Holando: 1,93; Vacas de Invernada: 1,94; Terneras 2,64; Vaquillonas 1-2 años: 2,45; Vaquillonas + 2 años: 2,25; Vientres Preñados: 861,97; Vientres Entorados: 740; Piezas de Cría: 535,72.



Exportación y cambio de perfil productivo

El mercado de exportación en pie continúa activo, con demanda en diversas categorías como los terneros enteros, vaquillonas, novillos pesados y vaquillonas preñadas. Según detalló Cánepa, actualmente se prepara un nuevo embarque de novillos de 310 a 320 kilos, una categoría que escasea.



El consignatario salteño destacó también la consolidación de los sistemas de engorde a corral, que han transformado el perfil productivo del país: “Hoy el ternero se va del campo directo al corral y de ahí al frigorífico, con niveles de eficiencia que nos acercan a modelos productivos similares al argentino”, indicó.



Contexto internacional favorable

Con el novillo gordo superando los US$ 4,80 por kilo de carcasa y la tonelada de carne exportada estable en torno a los US$ 5.000, el contexto internacional resulta favorable. La menor oferta global de carne, debido a la liquidación de rodeos y la escasez de mano de obra rural en países como Estados Unidos, genera oportunidades claras para la producción uruguaya, señaló.

«La inversión en infraestructura, comida y genética está rindiendo frutos. Estamos viendo un dinamismo y una profesionalización que son ejemplo para el sector. Ojalá esta coyuntura positiva pueda sostenerse en el tiempo», concluyó Cánepa.