23.1 C
Salto
jueves, agosto 28, 2025
Plan “Limpia Sueldos”: Congreso de Intendentes y BROU avanzan en soluciones para funcionarios municipales

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
53
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Una propuesta busca mejorar las condiciones de endeudamiento de trabajadores municipales a través del Banco República

El Congreso de Intendentes y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) trabajan en la implementación del plan “Limpia Sueldos”, destinado a brindar alternativas financieras a funcionarios municipales con deudas acumuladas en el sistema financiero.

Durante una reunión mantenida este jueves entre la Mesa del Congreso de Intendentes y el Directorio del BROU, se analizó la situación de los trabajadores y se discutieron mecanismos que les permitan acceder a mejores condiciones y tasas de interés. El objetivo es facilitar la cancelación de deudas y promover la estabilidad económica de los funcionarios.

Desde el Directorio del banco se valoró positivamente la propuesta, destacando que la misma se enmarca en una visión más amplia que incluye también la promoción de la educación financiera, no solo para trabajadores municipales, sino también para otras entidades y colectivos.

El vicepresidente de la Mesa del Congreso de Intendentes, Dr. Carlos Albisu, calificó el encuentro como “ameno y constructivo”, señalando que se resolvió designar un referente del BROU para trabajar en coordinación con el Congreso en la implementación de estas medidas.

