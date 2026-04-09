Pistoneando 3.0 llega al Autódromo de Salto

El evento Pistoneando 3.0 se realizará el 11 y 12 de abril en el Autódromo de Salto con exhibiciones, shows, actividades familiares y entrada solidaria.

El evento Pistoneando 3.0 se realizará los días sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026 en el Autódromo de Salto, con una propuesta que combina exhibiciones, actividades recreativas, espectáculos y una cena show, contando con el apoyo del Gobierno de Salto.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una programación variada que incluye exposición de vehículos —hot rod, rat rod, autos clásicos, motos y modificados—, espacio para niños, música en vivo, sorteos y propuestas gastronómicas.

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Sábado 11: exhibiciones, juegos y cena show

La actividad comenzará en la mañana con la recepción de expositores y continuará con propuestas recreativas como auto payaso, pilotos embolsados, rally de carretillas y juegos temáticos.

Al mediodía funcionará una cantina a beneficio del Salto Automóvil Club. En horas de la tarde se prevé una movilización hacia la zona portuaria, donde se realizará una muestra estática de vehículos y un paseo en lancha para quienes deseen participar.

Además, se desarrollará una charla sobre primeros auxilios a cargo del CECOED, seguida de actividades recreativas como la “carrera de la cerveza” y otras propuestas lúdicas.

El cierre de la jornada será desde las 20:00 horas con una cena show que incluirá espectáculo en vivo a cargo de Fuelles Salteños, entrega de reconocimientos, sorteos y karaoke.

El menú contempla plato principal —colita de cuadril con guarnición—, postre y opción infantil. Lo recaudado será destinado a mejoras en el Autódromo de Salto. El costo es de $1.000 o U$S 28, y las reservas se realizan al 099 330 107.

Domingo 12: actividades y cierre con premios

El domingo continuará la programación con la recepción de participantes, concurso de fotografía, juegos recreativos, búsqueda del tesoro y distintas propuestas participativas para todas las edades.

El evento culminará con la entrega de reconocimientos y sorteos, cerrando un fin de semana pensado para el disfrute familiar.

Entrada solidaria y servicios

El acceso al evento será mediante la donación de un alimento no perecedero. Durante ambas jornadas habrá servicio de cantina y espacios acondicionados para el público.

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