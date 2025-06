Picadas como delito

Artículo 1. Créase el artículo 324 bis del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente

manera:

Artículo 324 bis – Participación en competencias vehiculares no autorizadas.

El que, en carreteras, calles, vías de tránsito en general o en cualquier lugar no expresamente autorizado, participare en carreras u otro tipo de competencia utilizando un vehículo con motor, será castigado con pena de tres (3) a veinticuatro (24) meses de prisión. La sentencia condenatoria por este delito conllevará, en todos los casos, como pena accesoria, la incautación del vehículo utilizado por un plazo no menor de tres (3) meses ni mayor de doce (12) meses.

Los gastos de depósito serán de cargo del propietario del vehículo.