Pía Raivas Guarino, un talento del patinaje reconocido en Salto

Este miércoles 26 de febrero, la Intendencia de Salto reconoció la destacada actuación de la patinadora Pía Raivas Guarino en los Juegos Sudamericanos de Patinaje Artístico. En una ceremonia realizada en la sala de conferencias, la joven deportista recibió el homenaje por su esfuerzo y dedicación en una disciplina que la acompaña desde su infancia.

“Estoy muy emocionada, muy feliz por el logro y por todo lo que implica, desde el entrenamiento hasta llegar a la competencia. Es un resultado que me llena de satisfacción”, expresó Pía, visiblemente conmovida.

El patinaje como pasión y compromiso

Competimos cada dos o tres meses a nivel nacional, y esta vez fue en Brasil, en la Unión Sudamericana de Clubes

Pía comenzó a patinar a los ocho años y, a sus 16, el deporte se ha convertido en parte esencial de su vida. “Para mí, el patinaje es muchas cosas: es disciplina, compartir con mis compañeras, diversión, dedicación… Es algo que realmente disfruto”, comentó.

Las competencias son una constante en su calendario. “Competimos cada dos o tres meses a nivel nacional, y esta vez fue en Brasil, en la Unión Sudamericana de Clubes”, contó sobre su última experiencia internacional.

El entrenamiento es intenso y requiere de mucho tiempo. “Depende de la competencia, pero sí, nos preparamos mucho, entrenamos todas las semanas, casi todos los días”, explicó la patinadora, quien además destacó un problema que afecta el desarrollo del patinaje en Salto: la falta de pistas adecuadas. “Cuando salimos a competir afuera del país o incluso en Montevideo, se nota la diferencia del piso y del tamaño de las pistas. Acá no contamos con espacios de ese nivel para entrenar”, señaló.

Pía entrena en la sede de Almagro bajo la dirección de la profesora Alicia Finozzi. “Aunque el espacio es pequeño, podemos entrenar bien y después se ven los resultados”, afirmó.

El apoyo de la familia ha sido fundamental en su camino. “Siempre están para mí, mis padres, mi hermano, mis compañeras, mi profe Alicia, el club… También quiero agradecer a Círculo Sportivo y al Bernasconi, que nos prestaron la pista para entrenar”, destacó.

Una historia de superación

La experiencia en los Sudamericanos fue intensa. “Viví muchos nervios al principio, pero después solo disfruté. Fue una experiencia hermosa y, además, pudimos aprovechar un poco la playa”, recordó entre risas.

Este reconocimiento lo dedica a quienes la acompañaron en cada paso. “A mi familia, a mi profesora, a mis compañeras, que siempre me ayudan cuando me bajoneo y me levantan el ánimo”, expresó con gratitud.

El orgullo de su entrenadora

Alicia Finozzi, su entrenadora, también compartió su emoción por el reconocimiento a Pía. “Estoy muy agradecida. Fue un trabajo duro, ella venía de una cirugía, así que este premio fue un mimo al alma”, aseguró.

La profesora recordó el difícil momento que atravesó su alumna. “Pía estaba jugando al básquetbol, hizo una mala rotación de rodilla y se complicó. Estuvo un año sin poder patinar y, cuando volvió a entrenar, lo hizo con mucho dolor. Este premio fue el doble de importante, fue un ‘vos podés’ que la impulsó a seguir. Todo el plantel está feliz”, expresó.

En la competencia participaron seis patinadoras de Almagro, logrando destacarse en un evento con cientos de deportistas de todo el Mercosur. Sin embargo, Finozzi también resaltó las dificultades que enfrentan en Salto. “No tenemos un lugar físico adecuado. Las pistas en otros lados son el doble de grandes que nuestro salón. Estamos agradecidas con Almagro, que nos permite entrenar, con Círculo Sportivo, que nos cede sus instalaciones, y con la comisión de Salto Nuevo, que nos permitió practicar en el Bernasconi antes del campeonato. Todo sumó para que podamos viajar y competir”.

Cuando se le preguntó qué significa el patinaje para ella, Finozzi no dudó: “Es mi vida entera. Es mi trabajo, me mantiene joven, me divierte y me permite compartir con un grupo maravilloso de chicas”.

El reconocimiento a Pía Raivas Guarino es, sin duda, un reflejo del esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada movimiento sobre ruedas.