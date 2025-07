“Persona no grata”: el precio de pensar distinto en el sindicalismo municipal

El funcionario municipal Marcelo Nobre rompió el silencio tras conocerse un comunicado del sindicato ADEOMS en el que se lo declara persona non grata. Según sus palabras, se enteró de la decisión a través de redes sociales y por mensajes de solidaridad de compañeros, tanto afiliados como no afiliados al gremio. “Es una situación triste”, dijo, refiriéndose al estado del sindicalismo municipal, más allá del agravio personal.

Nunca agredí al sindicato ni incité al odio, solo denuncié abusos de la dirigencia. — Marcelo Nobre

Nobre cuestionó el mecanismo por el cual se lo sancionó en una asamblea donde, según él, no se le permitió defenderse. “Esto ya nos tiene acostumbrados el presidente Gómez, que usa a los asambleístas, les pide a los suyos que vayan para sacarse la foto y decidir lo que ellos quieren. Pero nunca se discuten los temas de fondo, porque no les conviene”, expresó con firmeza.

En sus declaraciones, el funcionario enfatizó que su actitud siempre ha sido de respeto hacia el sindicato como herramienta de lucha, aunque sin dejar de denunciar lo que considera un uso indebido de la misma. “Nunca agredí ni incité al odio contra el sindicato. Siempre he creído que es necesario para los trabajadores, pero no para ser usado y abusado por una dirigencia que hace once años no pisa su lugar de trabajo”, señaló.

Hace 11 años que no van a trabajar y eso es lo que he dicho, eso es lo que molesta. — Marcelo Nobre

Entre los temas que, a su entender, detonaron la sanción en su contra, Nobre destacó sus denuncias recientes sobre convenios irregulares firmados entre la actual dirigencia sindical y la administración Lima, del Frente Amplio. “Eso fue lo que les molestó”, afirma. Aun así, niega haber atacado al sindicato como institución o a los municipales: “Yo mismo soy municipal, soy sereno, y no puedo pedir que no quieran a los municipales porque sería pedir que no me quieran a mí”.

Para Nobre, se trata de una maniobra interna que busca silenciar voces críticas y proteger ciertos intereses personales. “Lo que hacen es marear la perdiz para tratar de salir ganando algo”, concluyó.