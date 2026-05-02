Persecución policial y dos rapiñas en la ciudad



Personal policial que se encontraba patrullando en la zona de calles Piedras y Rivera avistó un vehículo que, al notar la presencia de los efectivos, se dio a la fuga con cuatro ocupantes en su interior.



Ante esta situación, se inició un seguimiento, constatándose que el conductor no respetaba las señalizaciones de tránsito. Posteriormente, el vehículo fue interceptado en calles Juncal y Diego Lamas, donde el conductor logró darse a la fuga.



En el lugar fue identificado y demorado un masculino de 27 años, quien viajaba como acompañante en el vehículo, un Fiat Palio. Durante el procedimiento se le incautó una sustancia amarillenta. Se dio intervención a Fiscalía y se continúan las actuaciones.

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Por otra parte, personal policial concurrió a un espacio público en la intersección de calle Uruguay y avenida 18 de Julio por una rapiña. Allí, un masculino de 53 años manifestó que dos individuos, mediante amenazas con arma blanca, le sustrajeron un teléfono celular marca Redmi, dándose a la fuga.



Asimismo, en calles Sarandí y Andrés Latorre, otro masculino de 47 años denunció haber sido abordado por tres individuos que, también mediante amenazas con arma blanca, le sustrajeron su moto marca Winner. La víctima no resultó lesionada.

En ambos casos se dio conocimiento a Fiscalía, trabajando personal policial en el esclarecimiento de los hechos.

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