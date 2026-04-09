Persecución policial termina con detenido y millonario cargamento incautado en presunta infracción aduanera en Salto

Persecución en Salto terminó con un detenido y la incautación de mercadería ilegal valuada en más de $803.000. El caso quedó a disposición de la Justicia.





Imágen generada con Gemini IA

En momentos en que personal de la Dirección de Investigaciones realizaba recorridas en la zona de Cuevas de San Antonio, divisaron una camioneta Chevrolet Montana que circulaba a alta velocidad, por lo que iniciaron un seguimiento a distancia.

Al lograr interceptar el vehículo, los efectivos policiales se identificaron y solicitaron realizar una inspección. Sin embargo, el conductor emprendió la huida.

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La persecución continuó hasta la intersección de calle Camino del Éxodo y avenida Apolón de Mirbeck, donde el conductor, un hombre de 39 años de edad, abandonó el vehículo y se dio a la fuga a pie. Fue detenido por los funcionarios policiales a unos 50 metros del lugar.

En el interior de la camioneta se observaron siete bultos conteniendo mercadería en presunta infracción aduanera. Al lugar concurrió personal de Policía Científica, así como funcionarios de Aduana, quienes realizaron la valoración de la mercadería incautada, estimada en $803.500 (ochocientos tres mil quinientos pesos uruguayos).

Se procedió a la incautación de los siguientes artículos:

841 pares de medias

84 jeans de adulto

49 remeras térmicas de niño

128 pantalones de jogging de niño

9 canguros de niño

19 camperas deportivas de niño

7 calzas de niña

13 canguros de adulto

6 palazzos de dama

10 vestidos tipo polera de niña

7 pijamas de niña

81 blusas de dama

16 jeans de niño

15 buzos de manga corta de adulto

23 pantalones de jogging de adulto

10 camperas de jogging de adulto

29 buzos de jogging de niño

7 pantalones cargo de niño

6 poleras de adulto

12 bóxer de adulto

6 camisas de adulto

32 buzos de manga larga de niño

3 buzos de hilo de manga larga

14 chalecos de dama

2 sobrecamisas

8 conjuntos de abrigo para bebé

1 camioneta Chevrolet Montana

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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