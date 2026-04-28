Perfil del turista en Salto Grande: Daymán vs Federación

Radiografía del turismo en Salto Grande: resultados del estudio Daymán-Federación

El próximo miércoles 29 de abril, a las 19:00 horas, el Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentará los resultados de una investigación clave sobre el perfil del turista en la región de Salto Grande. El estudio, desarrollado por el Observatorio Económico de la UCU con apoyo de la delegación uruguaya de la Comisión Mixta de Salto Grande, analiza el comportamiento en los centros termales de Daymán y Federación.

Perfil del turista y comportamiento de consumo

La investigación comparativa entre los períodos 2024-2025 y 2019 revela una consolidación del corredor termal como un espacio de bienestar y recreación.

Origen de los visitantes : Daymán mantiene una fuerte identidad local con más del 90% de turistas uruguayos. Por su parte, Federación cuenta con una mayoría de público argentino, aunque recibe una cantidad relevante de visitantes de Uruguay.

: Daymán mantiene una fuerte identidad local con más del 90% de turistas uruguayos. Por su parte, Federación cuenta con una mayoría de público argentino, aunque recibe una cantidad relevante de visitantes de Uruguay. Segmento socioeconómico : Predominan los niveles medios y medios-altos, con una presencia destacada de adultos mayores que buscan calidad de vida.

: Predominan los niveles medios y medios-altos, con una presencia destacada de adultos mayores que buscan calidad de vida. Fidelidad y estadía : En Daymán, la fidelización supera el 80%. Las estadías suelen ser cortas, promediando entre 3 y 4 días, con viajes organizados principalmente en grupos familiares y vehículos particulares.

: En Daymán, la fidelización supera el 80%. Las estadías suelen ser cortas, promediando entre 3 y 4 días, con viajes organizados principalmente en grupos familiares y vehículos particulares. Estructura de gasto: El presupuesto de los turistas se destina en más de un 80% a los rubros de alojamiento y alimentación.

Satisfacción y desarrollo transfronterizo

Los resultados en términos de satisfacción son altamente positivos en ambos destinos, destacando especialmente la seguridad, la limpieza y el entorno natural.

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El informe concluye que la región presenta un corredor termal binacional maduro. Mientras Federación se especializa en el turismo de descanso, Daymán muestra un perfil más diversificado con potencial para nuevas experiencias complementarias. Estos datos son fundamentales para mejorar la competitividad y la planificación de estrategias de integración en la frontera

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