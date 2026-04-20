Perdió Saladero,ganó Hindú, escala Tigre: tres para la punta

¡Una locura «B»…!

Hindú 3 Palomar 0.

Deportivo Artigas 2 Cerro 1.

Tigre 3 Sud América 2.

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Progreso 2 El Tanque 0.

San Eugenio 1 Saladero 0.

La Divisional B de la Liga Salteña de Fútbol sigue confirmando que es uno de los torneos más parejos del medio. Con cinco de los seis encuentros ya disputados, la sexta fecha dejó un panorama de mucha lucha en la tabla, donde la regularidad parece ser el tesoro más difícil de conseguir. Ahora son tres punteros y para el impacto, la imposición de San Eugenio sobre Saladero por la mínima expresión.

Aquí una síntesis detallada de lo que dejó la jornada:

GOLPE DE AUTORIDAD EN LA CIMA

Hindú ratificó su gran momento al despachar con un contundente 3-0 a Palomar. El equipo de la zona norte no solo fue efectivo frente al arco, sino que mostró una solidez defensiva que lo perfila como uno de los serios aspirantes al ascenso directo. Por el contrario, Palomar deberá ajustar piezas rápidamente para no perderle pisada al grupo de vanguardia.

TRIUNFOS AJUSTADOS Y DE CARÁCTER

La jornada estuvo marcada por partidos que se definieron por detalles:

Deportivo Artigas logró una victoria fundamental ante Cerro (2-1). Fue un duelo de estilos donde la eficacia de Deportivo terminó pesando más que el empuje cerrense.

En un partido de ida y vuelta, Tigre venció 3-2 a Sud América. El «felino» supo golpear en los momentos justos de un encuentro que tuvo los arcos abiertos y muchas emociones en las áreas.

San Eugenio consiguió tres puntos de oro al derrotar por la mínima diferencia a Saladero. Un resultado que castiga la falta de puntería de Saladero y premia el orden táctico del equipo «santo».

LA BANDA NO SE DETIENE

El equipo de la «Ruta» sigue sumando y esta vez fue 2-0 ante El Tanque. Progreso manejó los tiempos del partido y supo capitalizar las desatenciones de un rival que, pese a la entrega, no encontró los caminos para inquietar el arco rival.

La actividad de esta sexta etapa se completará el próximo miércoles con un duelo especial: el de Dublín Central vs. Chaná.

Este partido es clave para las aspiraciones de ambos; por un lado, Dublín busca acomodarse en la zona alta, mientras que el «Indio» necesita los puntos para no quedar relegado en una tabla que arde.

Con estos resultados, la Divisional B demuestra que nadie tiene el camino allanado y que cada punto se disputa con la intensidad de una final.

📊 Tabla de posiciones

Pos. Equipo Puntos 1 Saladero 12 1 Hindú 12 1 Progreso 12 4 Tigre 11 5 San Eugenio 10 5 Sud América 10 7 Deportivo Artigas 8 8 Chaná 7 8 Dublín Central 7 10 Cerro 4 10 Palomar 4

Con la 7ª fecha

El próximo domingo para jugarse la séptima fecha de la primera rueda en la Divisional «B». Dos de los propietarios de canchas, Deportivo Artigas y Saladero, en condición de visitantes. Este calendario para ir palpitando desde ya. En tanto lo próximo es el miércoles, cuando complementen la sexta fecha, Dublín Central y Chaná. Pero la séptima, será esta.

Tigre vs Saladero. Dublín Central vs San Eugenio. Cerro vs Progreso. El Tanque vs Palomar. Hindú vs Chaná. Sud América vs Deportivo Artigas.

7 partidos de pena a Nicolás Cáceres

El Tribunal de la Organización del Fútbol del Interior se pronunció respecto a las últimas situaciones generadas en el Campeonato a nivel de las selecciones de mayores. Una sanción para tener en cuenta porque involucra a Salto: la de NICOLÁS CÁCERES. El zaguero central fue expulsado en el partido de ida ante Maldonado, por la final del torneo que finalizara el sábado a la noche en suelo fernandino. Un total de siete partidos de pena para el zaguero. La primera fase incluye un total de 6 partidos y el que arriba a la final, estará jugando un total de 14 partidos. Restará ahora aguardar las penas que se aplicarán a Juan de los Santos y Facundo Moreira, ambos expulsados el pasado sábado, en ocasión del partido de vuelta, cuando en Maldonado el Salto de Rony Costa resignó la chance de ser campeón por cuarta vez en la historia.

Son los gurises que juegan

Lunes y martes para que se juegue fútbol de la categoría Sub 14 de la Liga Salteña de Fútbol. La noche en que la pelota no faltará y los protagonistas tampoco.

CUJ SUB. 14. 2° FECHA. PRIMERA RUEDA.

Lunes 20 de abril

Campo de juego: ARSENAL.

20:30 hrs. F. Carril – Progreso. Árbitros: Johan Ghelfi, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello.

Campo de juego: GLADIADOR.

20 hrs. Gladiador – Nacional. Árbitros: César Loetti, Juan Suárez, Andreina Amaro.

Campo de juego: R. ARAUJO.

20:45 hrs. Ceibal – Arsenal. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni.

Martes 21 de abril

Campo de juego: PEÑAROL.

20 hrs. Peñarol – Universitario. Árbitros: Jhon Asencio, Javier Godoy, Stephanie Cardozo.

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