Peñarol de Salto: el que llegó a los 111 años

«Un club es lo que su gente quiere que sea»

Hablar de Peñarol de Salto es hablar de una historia que respira a través de su sede en la Avenida Barbieri y de su complejo deportivo, bautizado en honor a uno de los mayores ídolos del fútbol uruguayo, Pedro Virgilio Rocha. Tener un complejo con ese nombre no es solo un orgullo, es una vara alta que marca una identidad vinculada a la excelencia técnica y al amor por el juego.

El hecho de que el último título de campeón salteño date de 1969 habla de un club que ha atravesado épocas de gloria y años de necesaria reconstrucción. Estar hoy en la Divisional C no define el trayecto aurinegro, sino que marca el punto de partida para una nueva etapa de crecimiento.

¿HACIA DÓNDE IR?

El objetivo de potenciar las divisiones juveniles y ampliar la base social es, estratégicamente, la mejor decisión que un club con 111 años de historia puede tomar. Tres puntos clave para esa hoja de ruta a los que aluden quien son parte del club.:

* El complejo como semillero: El predio «Pedro Virgilio Rocha» debe ser el corazón del club. En el fútbol actual, la sostenibilidad financiera y deportiva suele nacer de la formación propia. Invertir en juveniles no solo es una apuesta deportiva, es una forma de asegurar que el sentido de pertenencia se transmita de generación en generación.



ESA VENTAJA COMPETITIVA

* La «peñarolización» de la masa social: Un club es lo que su gente quiere que sea. La búsqueda activa de más socios es vital. Peñarol tiene una ventaja competitiva: su nombre y sus colores arrastran una pasión histórica difícil de igualar. El desafío es transformar ese cariño histórico en cuotas sociales activas.

* Identidad y Futuro: La Divisional C suele ser una categoría de «trinchera», donde el fútbol se juega con el corazón. Aprovechar este momento para fortalecer la estructura interna permitirá que el club no solo busque el ascenso, sino que, cuando llegue, lo haga con una base sólida y sostenible, evitando el efecto «ascensor».

EN LA HORA DE REFUNDAR

Cumplir 111 años en la Divisional C no es un punto final, es una oportunidad de «refundar» el proyecto desde la base. La historia ya está escrita en los libros de 1969; ahora toca escribir las nuevas páginas de la institución, enfocadas en la comunidad, la juventud y el compromiso de los socios.

Peñarol de Salto tiene la infraestructura (el complejo), la historia (111 años) y quienes son parte del afecto. Solo falta ese impulso renovado que ponga al club, nuevamente, en los planos principales del fútbol salteño. Después de todo, es un fin en si mismo.

Un acto de justicia desde la historia

Abel Eugenio Rattin para atajar. El sector defensivo de Campos, Rodríguez, Carlos Quintana, Ibero. Los volantes: Delmar Ferreira, Julio César «Cachila» Pedrozo, Omar «Toscano» Quintana. Para atacar: Orestes Rolfo, Walter Eduardo «Paisano» Finozzi y Miguel Ángel «Rata» Ibero. Fue la integración titular base del Peñarol Campeón Salteño, por última vez en la historia. El que en la final derrotó a Ferro Carril jugando en el Parque Ernesto Dickinson por 4 a 3. Los aurinegros orientados por Rodolfo «Lalo» Ibáñez. Ese equipo de Peñarol sostuvo una delantera potencial por excelencia y con el gol como consecuencia inevitable. Ayer fue 6 de marzo, con Peñarol sumando un año más de vida social y deportiva. Rescatar a este Peñarol desde EL PUEBLO, no solo una necesidad desde la memoria. Sino un acto de justicia desde la historia misma.

Campeonato Salteño de Fútbol Sala: Vengan nomás: están invitados

Es la nueva instancia que se juega a nivel oficial de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Tanto a nivel de la «A» como de la «B». Una manera de saber como está planteada la cartelera.

Campeonato Salteño de Futsal

Divisional A

1ª fecha – 2ª rueda

Divisional B

11ª fecha – 1ª rueda

📅 Sábado 7 de marzo

🏟️ Gimnasio de Universitario

Hora Partido 20:00 Cerro vs Juventus 21:30 Universitario vs Sol de América

🏟️ Gimnasio de Salto Uruguay

Hora Partido 19:00 Albión vs Barrio Artigas 20:30 Rowing vs Tigre 22:00 Ceibal vs Arsenal

📅 Domingo 8 de marzo

🏟️ Gimnasio de Salto Uruguay

Hora Partido 20:00 Almagro vs Parque Solari 21:30 Fénix vs Paso del Bote

🏟️ Gimnasio de Nacional

Hora Partido 19:00 CAAS vs Palomar 20:30 River Plate vs Huracán 22:00 Sub 21 vs Ferro Carril

Con Juventud de Las Piedras: ¿qué margen para ilusionar?

Juventud no pudo superar a Independiente de Medellín como local en el Gran Parque Central y deberá definir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores en Colombia. Luego de comenzar perdiendo, el equipo de Las Piedras reaccionó en la segunda parte, empató el juego e hizo méritos suficientes como para seguir de largo, pero tuvo que conformarse con la igualdad. De esta manera, Juventud viajará a Colombia con la serie abierta y con la ilusión intacta. Irá en busca de una clasificación histórica. GOLES: 32′ Enzo Larrosa (DIM), 74′ Bruno Larregui (J). Tarjetas amarillas: 48′ Malcolm Palacios (DIM), 71′ Halam Loboa (DIM), 84′ Federico Barrandeguy (J), 87′ Emanuel Más (J). CON LA DEFINICIÓN: Serie al mejor de dos partidos. El ganador clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

