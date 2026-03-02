Peñarol 1 Nacional 0: ….y entonces, llegó a la cima

La victoria aurinegra, que le permitió alcanzar los 9 puntos y compartir la cima de la tabla junto a Central Español, tuvo el sello de Diego Aguirre. El director técnico sorprendió al plantear una línea de tres zagueros que le dio solidez defensiva ante un Nacional que, en el inicio, intentó imponer ondiciones.

A los 75 minutos (tal como bien señalabas, promediando el segundo tiempo), Matías Arezo definió con gran jerarquía tras una precisa asistencia de Leonardo Fernández. Fue la recompensa a la paciencia de un Peñarol que supo aprovechar los momentos justos.

El partido se complicó para el «Carbonero» cerca del cierre, cuando Eric Remedi fue expulsado a los 85 minutos. Peñarol tuvo que defender la ventaja con diez hombres durante los últimos minutos, apoyándose en intervenciones clave del guardameta Washington Aguerre, quien fue fundamental para mantener el arco en cero ante los embates finales de Nacional.

El equipo tricolor, dirigido por Jadson Viera, sufrió la baja temprana de Sebastián Coates por lesión, lo que obligó a una reestructuración defensiva desde el primer tiempo. A pesar de intentar buscar el empate hasta el último suspiro, no pudieron quebrar el orden táctico planteado por la visita.

Es una victoria que no solo suma tres puntos, sino que inyecta una dosis de confianza altísima para Peñarol en el arranque de este Apertura, mientras que Nacional queda ahora obligado a recuperarse rápidamente tras perder su invicto.

ASÍ PASÓ

Torneo Apertura.

CUARTA FECHA

DOMINGO 1° DE MARZO

Campo de juego: Gran Parque Central.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Agustín Berisso y Héctor Bergaló.

NACIONAL: Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates (24′ Agustín Rogel), Julián Millán, Camilo Cándido, Tomás Verón Lupi (66′ Nicolás Lodeiro), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio (79′ Nicolás López), Rodrigo Martínez (66′ Baltasar Barcia), Maximiliano Silvera (79′ Gonzalo Carneiro) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

PEÑAROL: Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herreira, Gastón Togni (60′ Diego Laxalt), Eric Remedi, Jesús Trindade, Nicolás Fernández (79′ Maximiliano Olivera), Leandro Umpiérrez (46′ Franco Escobar), Leonardo Fernández (86′ Facundo Batista) y Matías Arezo (86′ Mauricio Lemos).

Director técnico: Diego Aguirre.

GOL: 76′ Matías Arezo (P).

Expulsado: 84′ Eric Remedi (P).

En la tabla

📊 Torneo Apertura – Tabla de Posiciones

Tras los resultados de la víspera —Liverpool 2–0 Cerro Largo y Peñarol 1–0 Nacional— así quedó la clasificación al cierre parcial de la cuarta fecha:

Pos. Equipo Puntos 1 Central Español 9 1 Peñarol 9 3 Racing 7 3 Montevideo City Torque 7 3 Liverpool 7 3 Defensor Sporting 7 3 Nacional 7 3 Danubio 7 3 Wanderers 7 10 Deportivo Maldonado 6 11 Albion 4 12 Cerro Largo 3 13 Boston River 2 13 Cerro 2 15 Juventud 1 15 Progreso 1

La cuarta fecha se cierra hoy lunes con el cruce entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras, que completará el panorama definitivo de la jornada.

El cuadrangular que pasó en el Tomás Green: Tigre lo programó y también lo ganó: 2-0

Tigre se corona campeón del cuadrangular preparatorio en el Parque Tomás Green

En una jornada dominical de puro fútbol, el Parque Tomás Green fue escenario de la resolución del cuadrangular organizado por el Club Atlético Tigre, un torneo que sirvió como termómetro y preparación de alto nivel para los equipos de cara a la próxima actividad oficial.



4 A 1: DUBLÍN SE QUEDÓ CON EL TERCER LUGAR

La acción comenzó temprano con el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto. Dublín Central demostró una contundencia ofensiva superior y logró imponerse con autoridad ante Cizaña FC, cerrando el marcador con un contundente 4-1. Este resultado marca un buen cierre para Dublín de cara al inicio de la temporada.



TIGRE IMPUSO CONDICIONES

En el plato fuerte de la tarde, el equipo anfitrión, Tigre, se hizo fuerte en casa y se consagró campeón tras vencer 2-0 a El Tanque.

El encuentro fue disputado, pero la balanza se inclinó a favor de Tigre gracias a Thiago Rodríguez, quien abrió el marcador transformando un penal con eficacia.

Rodrigo Duarte, encargado de sentenciar el partido en la segunda mitad. Le puso lógica a la decisión.

LA MIRADA PUESTA

Este cuadrangular cumplió su objetivo primordial: rodaje y ritmo de competencia. Para los cuatro equipos, este ha sido el paso previo fundamental antes del pitazo inicial del Campeonato Salteño de la Divisional B, cuya fecha de estreno ya está confirmada para el próximo sábado 7 de marzo.

Los equipos llegan ahora con minutos acumulados y el ánimo renovado tras este torneo, listos para afrontar el desafío mayor que comenzará en pocos días. En el caso de Cizaña será uno más en el Campeonato de la «A» en la Liga de las Colonias Agrarias. Los tres restantes, obviamente, en el círculo de la «B».

Noboa lo dirige y abren la cancha

Para Jorge Noboa será este 2026 el retorno al fútbol de la «A», desde el momento que asume el control del equipo principal de Gladiador. Tras el final de ciclo de Rony Costa, llega ahora al mando a quien no le falta historia de la buena, tanto a nivel de equipos como de selección. En este último caso, Campeón del Interior Sub 18 en el 2015, en tanto en el 2020, Campeón del Interior a nivel de categoría de mayores. El hecho es que hoy lunes, Gladiador despunta a la pretemporada y el slogan es claro: «todos juntos por el objetivo».

Jugadores que se alejaron como en los casos de Nicolás Sánchez, Juan De los Santos, Braian Rodríguez y Matías Batista, pero también incorporaciones válidas. En la temporada pasada, Gladiador fue uno más entre los mejores ocho equipos y dejó por el camino a Universitario, tras eliminarlo al amparo de un reclamo de puntos. La última vez de un Gladiador Campeón Salteño en el 2011, con la Dirección Técnica de Richard Albernaz.

Fue Gremio: 3-0

El Tricolor sacó ventaja en casa y le ganó 3-0 al Inter de Porto Alegre, por la final de ida del Campeonato Gaúcho. Goles de Enamorado, Amuzu y Victor Gabriel (e/c). Alexandro Bernabei fue expulsado en el Colorado a los 33′ PT. El partido de vuelta se disputará el 8/3 en el Beira Rio.

Fue Central: 2-0

El Clásico de Rosario que se jugó. Central venció a Newells Old Boys por 2 a 0 en el Marcelo Bielsa y estira a 22 partidos la diferencia con la lepra en el historial. Dato no menor, Newells no vence a Central en su cancha desde el año 2008. La lepra ahora estaría descendiendo a la Primera Nacional.

