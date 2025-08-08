back to top
PEDRO OBORSKY HORNISKA (Q.E.P.D.)

Falleció el 7 de agosto de 2025, a los 93 años de edad.

Su esposa: Herminda Souto. Sus hijos: Adrián, Griselda, Nancy, Alicia, Alexis, Daniel, Jenny; sus nietos y bisnietos, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy en Cementerio Eslavo, hora 16:00.

Casa de duelo: Colonia 18 de Julio.

Velatorio: Brasil 731, sala 4.

Diario EL PUEBLO / Papel - 0