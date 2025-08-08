PEDRO OBORSKY HORNISKA (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hnl9
Falleció el 7 de agosto de 2025, a los 93 años de edad.
Su esposa: Herminda Souto. Sus hijos: Adrián, Griselda, Nancy, Alicia, Alexis, Daniel, Jenny; sus nietos y bisnietos, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy en Cementerio Eslavo, hora 16:00.
Casa de duelo: Colonia 18 de Julio.
Velatorio: Brasil 731, sala 4.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
