Paysandú, un paso adelante

Paysandú inauguró su nueva residencia universitaria con inversión de US$6 millones y capacidad para 140 estudiantes, consolidando su perfil educativo y transformando un histórico predio industrial.

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Hoy, 23 de marzo, El Pueblo estuvo presente en la inauguración de la flamante Residencia Universitaria de Paysandú, en un predio profundamente ligado al pasado productivo y fabril de la ciudad.

En este mismo lugar, a comienzos del siglo XX, se instaló la empresa Standard Oil con el objetivo de desarrollar un centro de distribución en el litoral uruguayo. Años más tarde, fue escenario de los primeros pasos de Copay y, en la década de 1960, sede de la recordada Expo Productiva Paysandú. Posteriormente, el predio fue utilizado por la Dirección de Vialidad de la Intendencia.

Hoy, en el marco de la reconversión de la ciudad y el departamento, este espacio renace como una obra clave para el desarrollo educativo.

Con una inversión superior a los 6 millones de dólares y más de 3.000 m² construidos, la residencia tiene capacidad para albergar a 140 estudiantes de todo el país. El complejo integra un edificio nuevo de cinco niveles destinado a dormitorios y un edificio patrimonial restaurado —el antiguo galpón de la Expo— que hoy funciona como centro de servicios, recreación y administración.

Dispone de espacios modernos y funcionales: salas de estudio, áreas de esparcimiento, comedor, espacios deportivos y sectores exteriores pensados para la convivencia. Además, incorpora tecnología de última generación en climatización, conectividad y seguridad, junto a criterios de eficiencia energética y pre-certificación de sostenibilidad.

Durante el acto se contó con la presencia del ministro interino de Ambiente, Ing. Agr. Oscar Caputi; el rector de la Universidad de la República, Ing. Héctor Cancela; los intendentes de Tacuarembó y Río Negro, Wilson Esquerra y Guillermo Levratto; así como los diputados del departamento, Dr. Fermín Farinha, Lic. Juan Gorosterrassú y Walter Verri.

Hicieron uso de la palabra la Sra. Guadalupe Caballero, directora de Promoción Social —área de la cual depende el funcionamiento de la residencia— y el Ing. Diego Belvisi, director de la Unidad Técnica de Proyectos y Diseños de la Intendencia.

El cierre estuvo a cargo del intendente departamental, Dr. Nicolás Olivera, quien destacó este paso fundamental en la transformación de Paysandú: de un pasado fabril hacia un futuro centrado en la educación. En ese sentido, subrayó que la residencia universitaria forma parte de un proyecto aún mayor, que incluye la construcción de una nueva casa de estudios en la ciudad, en un predio de 14.000 m² (Inversión que supera los 26 millones de dólares) estratégicamente ubicado próximo al Hospital Escuela del Litoral, la Plaza de Deportes y el actual ICEF.

Hoy Paysandú cuenta con la tasa mas alta del interior en matriculación universitaria y junto con salto posicionan al litoral norte como una alternativa elegida por estudiante del todo el país como asi de varios países que eligen a la UDELAR como su casa de estudios.

La nueva residencia universitaria se alza una una zona que antiguamente era desestimada, y hoy es un espacio ganado al rio, brindando un marco natural UNICO y al mismo tiempo, ya esta dando los primeros pasos para ser un motor de desarrollo comercial, urbanístico y de servicios en la zona.



Por mas información: https://www.paysandu.gub.uy/rup/

Fotos: Luciana Carballo para EL PUEBLO

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