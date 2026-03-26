Paysandú es sede del 12º Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos

El 12º Encuentro de Frutos Nativos en Paysandú reúne a expertos, productores y emprendedores con foco en uso sostenible y valor productivo.

Escucha la noticia

En los salones de la Asociación Rural de Paysandú, en el predio de la Expo Feria, se viene desarrollando el 12º Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos, una instancia de intercambio que reúne a investigadores, productores, emprendedores y público interesado en el conocimiento y la valorización de especies nativas.

La actividad es organizada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frutatur y la Universidad Tecnológica (UTEC), en conjunto con la Intendencia de Paysandú.

- espacio publicitario -

El encuentro apunta a consolidarse como un espacio de integración nacional con proyección regional, promoviendo el intercambio de conocimientos científicos y saberes tradicionales vinculados a los frutos nativos, así como su uso sostenible, su valorización productiva y cultural, y su potencial desarrollo en el ámbito gastronómico.

El programa incluye la participación de expositores de Uruguay, Argentina y Brasil, con una agenda que contempla conferencias, presentaciones de trabajos científicos, talleres y visitas de campo. Las temáticas abordadas comprenden aspectos como cultivos, sanidad, propagación, mejoramiento genético, valor nutricional, industrialización y comercialización de especies nativas.

En paralelo, se desarrolla un mapeo sensorial de frutos de guayabo del país, organizado por el área SensoLab de UTEC, además de demostraciones gastronómicas en vivo, una feria de emprendedores y espectáculos artísticos regionales.

Para el viernes 27 de marzo están previstas dos salidas de campo: una visita al mayor palmar de yatay en Paysandú y otra a un bosque nativo ubicado en Puerto Viejo, en el departamento de Río Negro.

Te damos toda la información en este PDF:

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/s2k0