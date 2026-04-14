Paysandú: el desempleo domina la preocupación social

Encuesta en Paysandú muestra que el desempleo es el principal problema, mientras Olivera mantiene aprobación superior al 50% en un escenario de leve optimismo.



Paysandú en cifras: avances moderados, desempleo crónico y la aprobación de Olivera

Paysandú vuelve al centro de la conversación política gracias a la última encuesta departamental divulgada por Ágora Consultores. El sondeo, realizado entre el 2 y el 9 de abril de 2026 con 327 entrevistas, ofrece una fotografía del humor social a poco más de un año de las elecciones departamentales. El estudio tiene un margen de error del ±5 % y se aplicó mediante un método mixto de encuestas, respetando cuotas de género y edad.

Este análisis indaga en los principales hallazgos y plantea preguntas sobre su significado.

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¿Avanza Paysandú o se estanca?

Uno de los indicadores clave de Ágora Consultores es la percepción sobre el rumbo del departamento. La encuesta muestra que el 45,2 % cree que Paysandú está avanzando, mientras que un 40,3 % lo considera estancado y un 11 % piensa que retrocede. Esta distribución es similar a la registrada en mayo de 2025, cuando cerca del 49 % veía avances y algo más del 39 % percibía estancamiento.

La estabilidad del indicador indica que, pese a las dificultades económicas y laborales, una parte significativa de la población confía en la evolución general del departamento.

El dato suena menos optimista si se compara con otras zonas. Por ejemplo, en Salto —otro departamento litoraleño— la proporción de personas que perciben avance era inferior al 25 % un año antes. Paysandú parece, entonces, más confiado en su progreso que otros territorios del litoral, aunque la diferencia no es abrumadora.

Un desempleo que eclipsa cualquier otro problema

La pregunta “¿Cuál es el principal problema del departamento?” revela una concentración pocas veces vista. Casi la mitad de los encuestados (48,4 %) señala al desempleo como el mayor desafío. Le siguen la inseguridad (14,5 %), la economía en general (10,2 %) y el consumo de drogas (9,1 %). Problemas estrictamente municipales, como el arreglo de calles, apenas alcanzan el 5,4 % de las menciones. El politólogo Ernesto Nieto, autor del informe, subraya que la preponderancia del desempleo se asemeja a lo observado en Río Negro; cuando una única preocupación acapara casi la mitad de las respuestas, el resto de los problemas queda relegado.

Este foco en el empleo contrasta con los resultados de las encuestas nacionales: según un informe de Equipos Consultores, la inseguridad es el principal problema del país (49 %), mientras que el desempleo ocupa el segundo lugar con 30 %. Paysandú, por el contrario, muestra que la falta de trabajo es un problema más urgente que la seguridad o la economía. Esta divergencia sugiere que la realidad productiva del litoral —con industrias en crisis y altos niveles de informalidad— pesa más en la agenda local que la situación nacional. También plantea dudas sobre la efectividad de las políticas de empleo implementadas por el gobierno departamental y nacional.

La aprobación de Nicolás Olivera

A pesar del malestar por el desempleo, el intendente sanducero, Nicolás Olivera (Partido Nacional), mantiene un nivel de aprobación notable. De acuerdo con Ágora Consultores, un 52,7 % de los entrevistados aprueba su gestión, un 12,4 % la desaprueba y un 30 % la considera regular.

Los datos comparados muestran que la aprobación ha aumentado ligeramente respecto a la campaña electoral de 2024 (50,8 % de aprobación y 21,1 % de desaprobación)

Sin embargo, la aprobación “regular” de tres de cada diez sanduceros sugiere que la valoración positiva no es incondicional. Muchos ciudadanos reconocen aspectos favorables y desfavorables en la gestión de Olivera. Ese grupo representa un reservorio de voto volátil que podría inclinarse en futuras elecciones dependiendo de la capacidad del intendente para generar empleo y atender problemas cotidianos, como el estado de las calles y la inseguridad.

Conclusión

La coyuntura política en Paysandú combina moderado optimismo sobre el rumbo del departamento y grave preocupación por el desempleo. La gestión de Nicolás Olivera mantiene una aprobación en torno al 53 %, pero esa fortaleza podría diluirse si no se abordan los problemas más acuciantes. El contraste con otras zonas del país, donde la inseguridad domina el debate, evidencia las particularidades del litoral. Habrá que observar si las autoridades departamentales y nacionales implementan políticas que generen empleo sostenible y si los ciudadanos mantienen su confianza en medio de un escenario económico incierto.

Fuentes: encuesta de Ágora Consultores sobre la coyuntura política en Paysandú (abril de 2026) agora.com.uy y reporte de Equipos Consultores sobre los principales problemas del país

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