Patricia Nava reconocida en sesiòn de la Junta Departamental

En el Mes de la Mujer, edil destaca la trayectoria de la psiquiatra infantil Patricia Nava

En el marco de las actividades y reflexiones vinculadas al Mes de la Mujer, la edil Elda Albarenque realizó en la Junta Departamental de Salto un reconocimiento público a la médica psiquiatra infantil Patricia Nava, destacando su extensa trayectoria profesional y su compromiso con la salud mental de niños, niñas y adolescentes del departamento.

Durante su exposición en sala la legisladora departamental explicó que la iniciativa surge a partir de conversaciones mantenidas con otras ediles y compañeras, con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres que desarrollan su labor con dedicación, responsabilidad y profundo respeto hacia las personas a las que atienden.

“Hoy hemos querido traer nuestra inquietud a esta sesión en el marco del Mes de la Mujer, porque consideramos que es de importancia hacer visible el trabajo de mujeres que realizan su tarea con cariño, entrega y responsabilidad, especialmente respetando a sus destinatarios”, expresó.

En su intervención, Albarenque resaltó el aporte de la doctora Nava en el ámbito de la salud mental, particularmente en el trabajo con las infancias y adolescencias. Subrayó que el cuidado de la salud emocional de niños y jóvenes es clave para la construcción de una sociedad sana y responsable.

“Vamos a hablar de una profesional que dedicó muchas horas de su vida a trabajar con las infancias y las adolescencias de este departamento en el área de la salud mental. Es de gran valía para todos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes para mantener una sociedad sana y responsable de sus actos”, señaló.

“Estuvo presente en cada equipo, en cada escuela, en cada barrio, aportando desde sus saberes y enseñando a quienes tuvimos el honor de trabajar con ella a encontrar las mejores estrategias para desarrollar nuestras tareas”, afirmó.

Formación y regreso a su ciudad

Albarenque repasó también algunos aspectos de la trayectoria personal y académica de la profesional. «Patricia Nava nació el 1º de julio de 1961 en Salto. Realizó sus estudios en la Escuela Nº 9 y posteriormente en el Liceo Politécnico de Salto. Más adelante se trasladó a Montevideo para cursar la carrera de Medicina, culminando sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Posteriormente, en 1989, realizó el posgrado en Psiquiatría Pediátrica».

Sigue contando que en 1993 «regresó a su ciudad natal donde comenzó a desempeñarse profesionalmente tanto en el Centro de Asistencia Médica de Salto (CAMS) como en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), desarrollando una amplia labor clínica y comunitaria.»

A lo largo de su carrera, Nava integró distintos equipos interdisciplinarios vinculados a la educación y la salud infantil. «Entre ellos, el equipo de la Escuela Nº 126, el programa Escuelas Disfrutables del Consejo de Educación Inicial y Primaria, así como el equipo de seguimiento de prematuros. También participó en el equipo “Amigos”, creado en 2004 en el Hospital Regional de Salto, que trabaja con niños y niñas con sospecha de maltrato o abuso sexual, un ámbito especialmente sensible dentro del sistema de salud».

Para la edil, ese trabajo interdisciplinario permitió acompañar de forma integral el desarrollo de cada niño y adolescente, integrando el trabajo de técnicos, familias e instituciones educativas.

Primera mujer presidenta de FEMI

Otro de los aspectos destacados durante la exposición fue el rol que cumplió Nava dentro del ámbito gremial médico. ·En 2019 fue electa presidenta de la Federación Médica del Interior convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo».

Albarenque valoró ese logro como resultado de su trayectoria y de las cualidades personales que la caracterizan. Según expresó, la doctora Nava llegó a ese lugar “por su humildad, profesionalismo y respeto por la clase trabajadora de su departamento y de su país”.

Durante su gestión al frente de FEMI, tuvo una participación activa en la defensa de los derechos tanto de los trabajadores de la salud como de los usuarios del sistema.

Propuesta de reconocimiento institucional

En el tramo final de su exposición, la edil sostuvo que mujeres como Patricia Nava representan valores fundamentales para la sociedad.

“Consideramos que estas mujeres que asumen sus compromisos y los desempeñan con responsabilidad son verdaderas defensoras de nuestros principios democráticos y republicanos, especialmente cuando los destinatarios son niños y adolescentes con los cuales tenemos muchos debes”, afirmó.

Finalmente, solicitó que sus palabras sean remitidas a la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Género de la Junta Departamental, con el propósito de que se considere formalmente el reconocimiento a la profesional en futuras actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, pidió que la exposición sea enviada al Ministerio de Salud Pública de Uruguay, al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, a los diputados del departamento, al gobierno departamental y a los medios de comunicación, con el objetivo de difundir y poner en valor la trayectoria de la destacada médica salteña.

