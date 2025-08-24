Pasó la «C» y ahora son dos de punta. SAN EUGENIO Y HURACÁN… LOS DEL MANDO!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vc52
La tercera fecha que se jugó en el fútbol de la Divisional «C» en este sábado 23 de agosto y como consecuencia de los resultados, ahora con San Eugenio y Huracán liderando con 7 puntos. La derrota de Paso del Bote y las victorias de Tigre, Florida y Lazareto.
Mientras Club de Pesca empató y conserva el invicto. Para saberlo: Tigre 3 Rodó 0, Florida 3; Albion 1, Lazareto 1 Quinta Avenida-Treinta y Tres 0, Huracán 2 Barcelona 2, Santa Rosa 2 Paso del Bote 0, San Eugenio 2 Club de Pesca 2. En la próxima fecha, Paso del Bote vs Florida, Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Huracán, Barcelona vs Santa Rosa, Albion vs Lazareto , San Eugenio vs Rodó, Club de Pesca vs Tigre.
