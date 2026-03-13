Paso del Bote vs Caas y Tigre vs Huracán

El Femenino del Fútbol Sala: ¡todo un llamador!

La llegada de esta tercera rueda no es casualidad; es el resultado de un camino intenso donde los números cuentan su propia historia. Al repasar los cruces más recientes de este 2º Campeonato Salteño de Fútbol Sala en femenino, encontramos tendencias marcadas que obligan a los cuerpos técnicos a replantear sus pizarras.

Paso del Bote vs. CAAS: La Búsqueda de un Giro

El último registro entre estos dos equipos dejó una huella profunda en las estadísticas. En la primera fecha de la segunda rueda, Paso del Bote impuso una superioridad absoluta con un contundente 18-0.

Paso del Bote: Llega con la chapa de favorito y un poder ofensivo que parece no tener fisuras cuando encuentra espacios.

CAAS: El desafío para este viernes es mayúsculo. Tras aquel resultado, el equipo ha trabajado en su bloque defensivo, buscando que esta nueva oportunidad en el gimnasio de Nacional sea la de la redención y el equilibrio.

Tigre vs. Huracán: Un Duelo de Fricción y Regularidad

En el cierre de la noche, el historial reciente favorece a las de Cien Manzanas, aunque los marcadores sugieren partidos de mucha mayor paridad en el trámite del juego:

1ª Fecha / 2ª Rueda | Tigre 6 – 3 Huracán

2ª Fecha / 2ª Rueda | Tigre 4 – 1 Huracán

Tigre ha demostrado una efectividad constante, logrando desequilibrar en los momentos críticos de cada mitad. Por su parte, Huracán sabe que ha estado cerca en el marcador y que ajustar la puntería en los metros finales será la llave para romper la racha ganadora de su rival y dar el golpe en el inicio de esta fase decisiva.

Las cartas están sobre la mesa. Con estos antecedentes, la jornada de hoy viernes 13 promete ser algo más que un simple inicio de rueda: es la oportunidad de confirmar hegemonías o de escribir un capítulo nuevo en la historia del futsal femenino salteño.

El cuadrangular de la U14: Cuando el básquet está en Ferro Carril

Se viene una gran jornada de básquetbol formativo y será este sábado 14, cuando se juegue el Cuadrangular U14 en Ferro Carril. Un total de cuatro partidos de acuerdo al calendario pactado, habiéndose fijado un módico valor en la entrada. A saber

Partidos:

• 10:00 — Ferro Carril vs C.S.

• 11:30 — Club Náutico Bella Unión vs N.F.C.

• 15:30 — Partido por el 3º puesto

• 17:00 — Gran Final

Entrada: $100

Una jornada para disfrutar del básquetbol, apoyar a los gurises y vivir el deporte con toda la familia.

Javier Vargas: primero allá… y después aquí

Fue en el año 2021, cuando Javier Vargas llegó al fútbol salteño por primera vez. El delantero oriundo de Cardal se integraba a Ferro Carril. Al paso de los años, los vaivenes del goleador no faltaron, pasando por Arsenal, Universitario y de última Ceibal, alcanzando la suma de 18 goles para ser el máximo scorer. Ahora el «Toti» apunta a nivel de clubes en dos direcciones. Horas atrás solicitó transferencia para el Club Atlético Mejoral de Florida, quien se sumará a la disputa del Campeonato de la Divisional «B» a nivel de OFI. A la hora del Campeonato Salteño, será uno más en el plantel de Nacional que orientará Miguel Ángel Márquez y que tentará ser Campeón, después de once temporadas sin conseguirlo. Mientras tanto, el delantero oriundo de Cardal, prolonga su vigencia y gravitación en la selección de Mayores de Salto. Vargas añadió un título más: Campeón del Litoral Norte.

En el horizonte del Campeón

Para el Ferro Carril Campeón Salteño, en el umbral mismo de la pretemporada. ¿Cuándo se inicia en el caso de la franja?: el próximo lunes. Entre 8 y 9 semanas antes de la primera acción: el Torneo de la Organización del Fútbol del Interior, con Ferro Carril sumándose a la Divisional «A». Incorporaciones no le faltan a la franja, pero también retornos-. Igualmente prolongación de ciclos. Si de sanduceros se trata, llegarán los delanteros Ruben Carlis y Santiago Falcón. Este último renunció a la selección de Paysandú, por lo que desde el lunes sería uno más en el plantel albinegro. Carlis lo hará una vez que la «blanca» concluya su participación en el Campeonato del Interior. En materia ofensiva entre otros, Dalton Bueno, Natanael Tabárez y Jorgeluis Vera, en tanto habrá que aguardar en qué condiciones físicas llega Nahuel Machado, teniendo en cuenta la dolencia padecida, que por otra parte requirió un tratamiento especial….y costoso.

