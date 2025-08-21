Partido a partido y los jueces también. CEIBAL, FERRO CARRIL… Y FERNANDO LÓPEZ.

Noche de miércoles y revelación de las ternas. Se viene la tercera fecha de la primera rueda en la divisional A de la Liga Salteña de Fútbol.
Partido clave, el de Ceibal vs Ferro Carril y con el árbitro para el apunte: Fernando López. Repasar desde EL PUEBLO, vía libre para saber. De cancha en cancha.
PROGRAMA DE PARTIDOS
Divisional Primera “A”, 1ª División. Campeonato Salteño “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”.
Copa Cable Visión Salto. 2ª Fecha. 1ª Rueda.
DOMINGO 24/08/2025
DICKINSON
14:30 hrs. S. Uruguay – Gladiador. Árbitros: José Carballo, Diego Artave, Danilo Urruti.
16:45 hrs. Ceibal – F. Carril. Árbitros: Fernando López, Ivo Moreira, Sebastián Hernández.
Parciales de S. Uruguay y Ceibal ingresan a la tribuna España, de Gladiador y F. Carril a la Irazoqui.
NACIONAL
14 hrs. Hindú – Arsenal. Árbitros: Nicolás Castaño, Matías Fagúndez, Mauro Melo.
16:15 hrs. Nacional – S. Nuevo. Árbitros: Robert Aguirre, César Loetti, Johan Ghelffi.
Parciales de Hindú y Nacional ingresan al sector oeste (principal), de Arsenal y S. Nuevo al sector este.
C. AMBROSONI
16:15 hrs. R. Plate – S. América. Árbitros: Andrés Píriz, Didier Cuello, Mauricio Revuleta.
Parciales de R. Plate ingresan al sector norte (principal), de S. América al sector sur.
MIÉRCOLES 03/09/2025
C. AMBROSONI
20 hrs. Libertad – Universitario. Árbitros: Gustavo Barboza, José Ramallo, Pablo Sena.
Parciales de Libertad ingresan al sector norte (principal), de Universitario al sector sur.
PRECIO DE ENTRADAS
- Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.
- Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.
- Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150 presentando el carnet o recibo al día.
- Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.
- Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (nacidos desde el 01/01/2007 en adelante).
SEDE SOCIAL PROPIA: Brasil 762 – Tel.: 473 34909
ESTADIO E. DICKINSON: Propiedad de La Liga – Av. Manuel Oribe 2900
SALTO – URUGUAY