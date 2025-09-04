Parte policial: hurtos, rapiña, incendio y un intento de estafa en Salto

Hechos policiales – 3 de septiembre de 2025

Hurto en policlínica

A la hora 07:10, personal policial concurrió a la Policlínica dependiente de la RAP de Salto, en calles 3 y 1 del barrio Calafí, tras constatarse el hurto de tres focos de luz del exterior. Policía Científica trabajó en el lugar.

Hurto de vehículo

A las 07:25, en calle Colón al 1500, una mujer de 25 años denunció el hurto de su moto, luego de que un hombre ingresara a su predio.

A las 08:25, en calle Brasil al 2300, un hombre de 44 años denunció el robo de su moto, que estaba estacionada con traba de fábrica en el garaje.

Incendio en chimenea

Sobre las 11:15, en calle Dr. Soca al 00, personal policial y de Bomberos extinguió el fuego en un caño de estufa. No hubo lesionados.

Intento de estafa

A las 16:00, la empresa de taxis denunció un llamado en el que se exigía dinero a cambio de liberar a un empleado. La Brigada Departamental de Seguridad Rural acudió a Ruta 31 y camino a Tropezón, donde halló al taxista de 30 años en buen estado de salud. Se recepcionó denuncia por intento de estafa.

Condenado

El Juzgado Letrado Penal de Segundo Turno dispuso medidas cautelares por 15 días contra A.D.R.O., consistentes en la prohibición de salir del país sin autorización. Vencen el 16/09/2025.

Hechos policiales – 4 de septiembre de 2025

Planilla de aguas caídas

Se registraron importantes precipitaciones en varias localidades: Cuchilla de Guaviyú 50 mm, Biassini 35 mm, Quintana 40 mm y en la ciudad de Salto 15,1 mm. Varios pasos permanecen crecidos en jurisdicciones de seccionales 10ª, 11ª, 12ª y 15ª.

Siniestro de tránsito

A las 16:00, en Misiones y Rivera, una moto conducida por una mujer de 58 años colisionó con una camioneta. La conductora resultó politraumatizada leve y fue trasladada al Hospital Regional Salto. El conductor, de 65 años, resultó ileso.

Rapiña

A la 01:50, en Av. Benito Solari y Presbítero Agustín Aschieri, un hombre de 57 años denunció que dos ocupantes de una moto ingresaron a su local. El acompañante exhibió un arma y sustrajo una caja registradora con $6.000 y un dispositivo POS. Los autores huyeron en moto.

Hurtos de vehículos

A las 02:20, en Ituzaingó e Itapebí, un joven de 23 años denunció el robo de su moto Baccio desde su patio. Vio a un hombre huir en dirección Oeste.

A las 02:30, en calle Intendente Orestes Lanza al 1400, una mujer de 33 años denunció la sustracción de dos motos (Vital 110 y Baccio 110) mediante daños en el portón de su vivienda.