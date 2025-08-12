PARQUE SOLARI YA ES DE LA «A»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/03pb
El fallo le llegó favorable a Parque Solari en esta noche del martes 12 de agosto. Había reclamado los puntos por la inhabilitación de un jugador de Dublín Central.
El Tribunal consintió, sumó tres puntos para ser el campeón del torneo Acumulado y alcanzado el primer ascenso a la divisional A. En la sesión de la B la copa a quienes representaron a Parque Solari. Ahora con rumbo a los play off, para resolver el segundo ascenso al círculo máximo.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/03pb