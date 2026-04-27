Paremos la violencia

Aún estamos a tiempo.

La violencia volvió a hacerse presente en los escenarios deportivos del fútbol salteño, dejando en evidencia un problema que trasciende las canchas y que está profundamente arraigado en la sociedad. No se trata de hechos aislados ni de episodios menores: es una manifestación reiterada de conductas que requieren atención urgente y un abordaje integral.

Un joven intentó dañar el auto de un árbitro

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Lo ocurrido días atrás, cuando un joven de apenas 14 años intentó dañar el vehículo de un árbitro en un partido de juveniles, marca un punto de alerta especialmente sensible. La rápida intervención de adultos evitó que el hecho pasara a mayores, pero el trasfondo es preocupante: la naturalización de la violencia en edades cada vez más tempranas.

Las manifestaciones de violencia en distintos ámbitos

Este tipo de situaciones no son nuevas. A lo largo del verano y en lo que va del otoño, se han registrado diversos incidentes, incluso en competencias de relevancia como la Copa Nacional de Selecciones. Los hechos ocurridos en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, tras el encuentro entre Durazno y Maldonado por semifinales, derivaron en sanciones para el escenario y en la búsqueda de identificar y penalizar a los responsables. Medidas necesarias, pero que parecen no alcanzar si no van acompañadas de un cambio más profundo.

Cómo frenar

La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo frenar este flagelo? No existe una única respuesta ni soluciones mágicas. Se necesitan recursos, sí, pero sobre todo decisión, coordinación y compromiso. La intervención en los clubes sociales y deportivos resulta clave, especialmente en la formación de los más jóvenes. Es allí donde deben fortalecerse los valores, el respeto y la convivencia.

A su vez, las sanciones deben ser claras, firmes y acordes a la gravedad de los hechos, evitando la impunidad que muchas veces alimenta la repetición de estas conductas. Pero también es necesario trabajar en la prevención, en la educación y en la generación de espacios seguros donde el deporte recupere su esencia.

La violencia no solo en el fútbol

Porque si bien la violencia no es exclusiva del fútbol, su visibilidad en el deporte más popular del país hace que cada incidente tenga mayor repercusión. Y es justamente por eso que el fútbol puede y debe ser parte de la solución.

Hoy, más que nunca, el desafío es colectivo. Encontrar el camino no será sencillo, pero seguir ignorando el problema solo permitirá que continúe creciendo.

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