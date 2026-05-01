Del trabajo al olvido: La deuda ética del sistema uruguayo

En el Uruguay de 2026, las cifras de la economía doméstica esconden una contradicción que los discursos oficiales no logran maquillar. Se trata de una brecha que no es solo financiera, sino profundamente moral: la distancia abismal entre lo que el Estado invierte en quienes han quebrantado la ley y lo que permite percibir a quienes día a día salen a ganarse el sueldo trabajando, o aquellos que luego de pasar una vida de esfuerzo honrado, se enfrentan al ocaso de sus días.

El trabajador activo: el motor que se asfixia

Hoy, un trabajador que cumple con su jornada completa bajo el Salario Mínimo Nacional percibe un nominal de 24.572 pesos. Sin embargo, la realidad se siente en el «líquido». Tras los descuentos obligatorios para sostener el sistema de salud y la seguridad social, el dinero que efectivamente llega al bolsillo ronda los 19.900 pesos.

Con esta cifra, el ciudadano debe hacer frente a una vivienda, alimentación plena y tarifas de servicios públicos sin los beneficios de los subsidios. Es el motor de la economía, pero se mueve en una cornisa permanente sobre la línea de la pobreza, pagando el costo total de un sistema que lo exige al máximo y le devuelve lo mínimo. Y en este punto debemos ser especialmente honestos, muchos uruguayos cobran el sueldo mínimo nacional, sobre todo en el interior del país.

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¿Eso es culpa de los patrones? En muchos casos puede ser, pero en otros seguramente que no. Porque a pesar del relato que muchas veces se intenta forzar, el empresario no siempre es el enemigo, es un trabajador, igual a sus empleados. Puede ser buen o mal empleador, pero esa lógica también es aplicable a los empleados, simplemente porque todos somos personas. Lo que sí está claro es que existen dos tipos de personas, los que deciden ir por la senda honesta, trabajar arduamente y tratar de cumplir con las obligaciones y aquellos que optan por el camino de delito.

Otro caso es aquellas personas que a pesar del esfuerzo no logran acomodar sus cosas y llegar a fin de mes se les hace pesado, entonces ahí sí el Estado usa herramientas para poder ofrecer asistencia.

La asistencia social: el paliativo de la urgencia

En la base de la pirámide, el sistema de protección social despliega una red para los sectores más críticos. Un hogar en situación de vulnerabilidad con un menor a cargo puede percibir, entre asignaciones y tarjetas alimentarias, una suma que oscila entre los 7.000 y 9.000 pesos. Si bien es una cifra destinada a la supervivencia, cuenta con un alivio que el trabajador formal no tiene: el acceso a tarifas sociales de electricidad y agua, y bonificaciones que intentan compensar la falta de un salario.

Infografía creada usando Gemini AI para EL PUEBLO

El ocaso del esfuerzo: la paradoja de la vejez

Donde el análisis se vuelve doloroso es al mirar a nuestros mayores. Quien aportó durante 30 o 40 años hoy recibe una jubilación mínima de 18.800 pesos. Es decir, tras una vida entera de construcción de país, su ingreso es menor al salario mínimo de un joven que recién comienza.

Pero el drama mayor lo sufren los trabajadores «olvidados»: aquellos que trabajaron toda su vida de forma honrada en la informalidad (feriantes, cuidadores, servicio doméstico no registrado) y que hoy solo acceden a una Pensión a la Vejez de apenas 15.200 pesos. Para este sector de la sociedad, la dignidad de haber elegido el camino del trabajo no se traduce en una vejez decorosa.

La cifra que incomoda: el costo de la reclusión

El contraste final es, para muchos, éticamente insostenible. Mientras un jubilado lucha por pagar sus remedios con 18.000 pesos, mantener a una persona privada de libertad en Uruguay le cuesta al Estado —y por ende a los contribuyentes— aproximadamente 40.000 pesos mensuales (unos 1.000 dólares).

Es fundamental aclarar que este monto no es un sueldo para el recluso, sino el costo de una estructura estatal ineficiente que debe cubrir seguridad, alimentación básica e infraestructura carcelaria. Sin embargo, la paradoja logística es cruel: el Estado uruguayo destina 2.6 veces más dinero en la logística de quien violó el contrato social que en la pensión de un anciano que trabajó honradamente toda su vida.

¿Hacia dónde va nuestra escala de valores?

Esta comparativa no busca abogar por la desprotección de los derechos humanos en las cárceles, sino cuestionar una jerarquía de prioridades que parece estar invertida. Uruguay gasta más en la vigilancia y manutención de quienes fallaron a la sociedad que en el incentivo y premio a quienes la sostuvieron.

El sistema carcelario es hoy una «mochila» costosa que triplica la realidad económica de miles de hogares. La pregunta queda planteada en la agenda política y social: ¿Estamos premiando la resiliencia del ciudadano honesto o simplemente administrando las crisis de la delincuencia, dejando al trabajador y al jubilado en el último escalón de la consideración estatal?

¿En qué fuentes nos apoyamos para elaborar este informe?

La información sobre el costo de los presos en Uruguay proviene de un análisis técnico basado en datos públicos y estimaciones que organismos oficiales y expertos en el sistema penitenciario han compartido en los últimos años.

Aquí te detallo las fuentes principales de donde surge ese número de USD 1.000 (aprox. $40.000) mensuales:

Informes del Comisionado Parlamentario Penitenciario (Juan Miguel Petit): Es la fuente técnica más confiable en Uruguay. En diversos informes anuales y comparecencias ante el Parlamento, el Comisionado ha señalado que, al dividir el presupuesto total asignado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) entre el número de personas privadas de libertad, el costo por recluso ronda esa cifra. Ministerio del Interior: El presupuesto del INR (que forma parte del Ministerio del Interior) incluye no solo la alimentación (que es la parte más pequeña, unos $88 a $100 diarios por preso en 2024-2025), sino también: Sueldos del personal: Operadores penitenciarios y policías que custodian las cárceles.

Operadores penitenciarios y policías que custodian las cárceles. Logística y Traslados: Combustible, mantenimiento de vehículos y operativos.

Combustible, mantenimiento de vehículos y operativos. Servicios e Infraestructura: Energía eléctrica, agua potable, saneamiento y reparaciones en las unidades.

Energía eléctrica, agua potable, saneamiento y reparaciones en las unidades. Sanidad: Gastos en salud (SAE-PPL). Comparativas Regionales y el «Libro Blanco de Reforma Penitenciaria»: Estudios recientes (como el publicado en 2024 por el Ministerio del Interior y organismos internacionales) confirman que el gasto per cápita en seguridad y encierro ha crecido debido al récord histórico de la población carcelaria en Uruguay (más de 15.000 personas).

Desglose de la paradoja del número:

Es importante entender que ese monto de $40.000 es un «costo de mantenimiento estatal» y no un dinero que el preso reciba. De hecho, la alimentación directa es muy deficiente (apenas el 10% de ese costo total). La gran mayoría del presupuesto se «evapora» en la gigantesca maquinaria de vigilancia y la ineficiencia de infraestructuras obsoletas.

Por eso, la comparación con el jubilado o el trabajador es tan potente: el Estado gasta una cifra equivalente a un salario medio para sostener a una persona bajo vigilancia, mientras que a quien aportó 40 años al sistema le devuelve una fracción de ese monto en su mano.

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