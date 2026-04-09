Para la quinta fecha de la segunda rueda en la «B»

A De los Santos lo mandaron al sur

El Colegio de Árbitros de la Liga Salteña de Fútbol, se expidió y esta vez no faltó la lógica,

a la hora designar a José Gabriel de los Santos como central del juego clave entre Saladero

y Progreso. Será la quinta fecha de la primera rueda. Didier Cuello, José Luis Ramallo,

- espacio publicitario -

Robert Ledesma, Alfredo Hernández y Ruben Ferreira, serán los restantes ejes. Como

puede calibrarse: la vuelta del sanducero Ledesma. Un todo para saber.

*********

Domingo 12 de abril

Campo de juego: SALADERO.

14:30hrs. San Eugenio vs El Tanque. Árbitros: Didier Cuello, Matías Fagúndez, Pablo Almirón.

17:15 hrs. Saladero vs Progreso. Árbitros: José de los Santos, Belén Robaina, Alexander Moreno.

Parciales de S. Eugenio y Saladero ingresan al sector oeste (principal), de El Tanque y Progreso sector este.

Campo de juego: TOMÁS GREEN.

14:30 hrs. Dublín Central vs Palomar. Árbitros: José Ramallo, Ricardo González, Robert Ledesma.

16:30 hrs. Tigre vs Cerro. Árbitros: Robert Ledesma, César Loetti, Ricardo González.

Parciales de Palomar y Tigre ingresan al sector oeste (principal), de D. Central y Cerro al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI C. AMBROSONI.

14:30 hrs. Chaná – D. Artigas. Árbitros: Alfredo Hernández, Fernando López, Luciana Pereira.

16:30 hrs. Hindú – S. América. Árbitros: Ruben Ferreira, Jonathan Guglielmone, Fernando López.

Parciales de Chaná e Hindú ingresan al sector oeste, de D. Artigas y S. América al sector este.

Cuánto cuesta ir

– Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 200.

– Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis presentando el

carnet correspondiente y al día.

– Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150, presentando

el carnet correspondiente y al día.

– Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán exhibir cédula de identidad e

ingresar acompañado por una persona mayor a cargo.

Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector le fue asignado a los

parciales de su club, una vez dentro del estadio no se autorizará a salir, de hacerlo,

para volver a ingresar deberá abonar nuevamente la entrada.

– Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente

acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (Nacidos

después del 01/01/2008).

En la «A» del Consejo Único

Viernes 10 de abril

Campo de juego: UNIVERSITARIO.

20:30 hrs. Universitario – S. América. Sub. 16.

Árbitros: Andrés Píriz, Alexander Moreno, Mauricio Revuelta.

Domingo 12 de abril.

Campo de juego: PEÑAROL.

14 hrs. Peñarol – Ceibal. Sub. 16. Árbitros: Javier Godoy, Juan Suárez, Edgar Artave.

16 hrs Sub. 18. Árbitros: Juan Suárez, Javier Godoy, Edgar Artave.

Campo de juego: NACIONAL.

11 hrs. Chaná – Nacional. Sub. 16. Árbitros: Gabriel Rodríguez, César Loetti, Juan Suárez.

Martes 14 de abril

Campo de juego: PARQUE LUIS MERAZZI.

21:15 hrs. F. Carril – S. Uruguay. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone.

Campo de juego: GLADIADOR.

20 hrs. Gladiador – R. Plate. Sub. 16. Árbitros: César Loetti, Cristian Massaroni, Lorena Machiavello.

PSG y Atlético de Madrid: ese arte, clave de la victoria

La jornada de ayer miércoles ha dejado el camino muy bien pavimentado para el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, quienes lograron victorias idénticas y sólidas en sus respectivos encuentros de ida.

Paris Saint-Germain 2 – 0 Liverpool

El equipo de Luis Enrique fue amo y señor en París, logrando una ventaja que obliga a los «Reds» a buscar una noche épica en Anfield la próxima semana.

El PSG controló los tiempos y supo desactivar la presión alta del Liverpool.

Désiré Doué abrió la cuenta, confirmando su gran estado de forma. Khvicha Kvaratskhelia sentenció el encuentro al minuto 65 tras un contragolpe letal asistido por João Neves.

La efectividad parisina frente a un Liverpool que, aunque generó peligro en el segundo tiempo, no pudo romper el muro defensivo local.



Barcelona 0 – 2 Atlético de Madrid

En el duelo de equipos españoles, el «Cholo» Simeone dio una lección de supervivencia y contundencia, llevándose un botín de oro de la ciudad condal.

El Atlético fiel a su esencia: supo sufrir cuando el Barça tuvo la pelota y golpeó en los momentos de mayor duda del conjunto culé.

Julián Álvarez, «la Araña», volvió a ser determinante marcando el primero, con notable tiro libre (foto) y Alexander Sørloth puso el 0-2 definitivo en el tramo final, aprovechando los espacios que dejó un Barcelona volcado al ataque.

La solidez defensiva del Atleti y su capacidad para transformar transiciones rápidas en goles, dejando la eliminatoria muy cuesta arriba para los dirigidos por Hansi Flick.

Ambos ganadores cerrarán sus llaves el próximo martes con una ventaja de dos goles. El Atlético recibirá al Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que el PSG deberá resistir el «infierno» de Anfield ante el Liverpool.



Será la fecha número 11: Designaron a los jueces ….y que no la embarren

Será la fecha número 11 a nivel del Campeonato Apertura que lidera el Racing Club de Montevideo y ahora con los árbitros dispuestos para cada caso. Con el azote de polémicas, de cuestionamientos, en medio de aquellos que cortan el hilo por lo más delgado: cuando se pierde….¡se pierde por el árbitro! La historia de siempre.

🗓️ Partido a partido

📅 Viernes

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 20:00 Cerro Largo vs Cerro Estadio Ubilla Felipe Vikonis Andrés Cunha

📅 Sábado

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 10:00 MC Torque vs Albion Estadio Charrúa Javier Feres Daniel Fedorczuk 15:30 Defensor Sporting vs Boston River Estadio Franzini Esteban Ostojich Antonio García 19:00 Deportivo Maldonado vs Nacional Domingo Burgueño Miguel Gustavo Tejera Christian Ferreyra

📅 Domingo

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 10:00 Central Español vs Danubio Parque Palermo Pablo Silveira Diego Dunajec 15:30 Juventud vs Progreso Parque Artigas Esteban Guerra Christian Ferreyra 18:30 Wanderers vs Racing Parque Viera Bruno Sacarelo Yimmy Álvarez

📅 Lunes

Hora Partido Estadio Árbitro VAR 20:00 Peñarol vs Liverpool Campeón del Siglo Andrés Matonte Antonio García

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3vep