- espacio publicitario -

Ante las actividades deportivas previstas para estos dias, y pensando en que el resultado de la actividad fìsica sea óptimo, EL PUEBLO consultó a la Licenciada en Nutrición Andrea Martínez quien dio claro asesoramiento al respecto.

Comienzo agradeciendo la participación y la invitación de este espacio, valorando poder acercarme al lector en propuestas tan interesantes como el movimiento, la actividad fisica, correr entendiendo que estamos transitando un mundo, una ciudad donde estamos bombardeados de pantallas y ultra procesados, dejando como consecuencia mucho sobrepeso, obesidad y las enfermedades no transmisibles que prevalecen por estos malos hábitos.

Como nutricionista acompaño el movimiento y la activación siempre ya que es uno de los pilares (junto a la buena alimentación y nutrición) para optimizar el cuerpo

- espacio publicitario -

Para estos eventos una alimentación nutrida, surtida y equilibrada es fundamental!

Siempre es bueno poder consultar con un licenciado en nutrición ya que cada cuerpo es diferente y los requerimientos son únicos de cada persona, pero dejando pequeños tips, les indicaría la importancia que haya un abanico de los grupos de alimentos: siempre apostando a los 4 tiempos de comida (por los menos) integrando: lácteos, carnes y huevos, frutas, verduras, cereales tubérculos y/o legumbres, aceites. Desglosando cada grupo por tiempo de comida. Siempre que hay exigencias físicas para el cuerpo el buen armado en el plato es primordial!

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Si nos tenemos que centrar en las indicaciones del plato les contaría que los carbohidratos en estas instancias son importantes y deben estar! Sin dejar de lado una cuota de proteínas integrando carnes/huevos!

Los azúcares que nos ofrecen las frutas son de excelente calidad y podrían ser una buena estrategia a la hora de sobrellevar la actividad!!

Con relación a la hidratación no es menor decirles que necesitamos llegar a los 2 litros de agua (y en el mismo día de la actividad superarlos!!!)

Como nutri, NO soy amiga de los energizantes, apuesto que con una balanceada alimentación y adecuada hidratación podemos ofrecerle al cuerpo lo que necesito en electrolitos, micro y macro nutrientes!

No nos olvidemos lo que mencionaba al principio, estamos en un mundo de excesos! (Excesos de azúcares, excesos de sodio, etc) Voy a defender siempre que la alimentación siempre se encamine a lo más natural posible, sin tanto envasado y productos ultra procesados!! Son éstos los grandes responsables de las patologías que más prevalecen hoy en día en relación a la alimentación que seleccionamos!!

Para cerrar quiero decirles que TODOS deberíamos de apostar al movimiento, al ejercicio, a la actividad física, y que TODOS debemos apostar a una buena alimentación, buena selección, buscar optimizar nuestro cuerpo llevando una correcta, variada y equilibrada NUTRICION!