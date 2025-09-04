Para el DT de Universitario, “tenemos plantel y solo se trata de ponerlo a prueba”

- espacio publicitario -

La catarata roja

Frente a casos como estos, nada más a la medida que reflejar la cronología de partidos que se le vienen al Universitario de Alejandro Irigoyen. Hay que hablar del actual Campeón Salteño y Campeón del Interior. Es que más allá de esas dos consagraciones, el tiempo que discurre es el tiempo donde los compromisos persisten. El calendario no se debilita en materia de continuidad. Lo tiene. Cuestión de repaso.

Domingo 7: Hindú

Jueves 11: Atlético Florida

Domingo 14: Ceibal

Miércoles 17: Libertad

Domingo 21: Gladiador

Miércoles 24: Ferro (probable)

Desde el DT a EL PUEBLO, los apuntes que se encadenan, pero sobre todo, una convicción sin más vueltas: “porque tenemos plantel y solo se trata de ponerlo a prueba. Si se dispone de más de 20 jugadores, si tanto se dice que Universitario tiene dos equipos… y bueno… este es el momento de demostrar que cada jugador es parte de una estructura total y cada partido, de cada campeonato, no deja de transformarse en una prueba. La prueba es demostrar. Y Universitario está obligado a demostrar”.

El domingo por la nueva fecha del Salteño, asoma Hindú como oponente, pero más allá de esa secuencia, se incluyen dos partidos “que salen de contexto”: el pendiente de la tercera fecha ante Libertad y el previsto para el 11 del mes en curso ante Atlético Florida, por octavos de final de la Copa Uruguay.

Teneniendo a todos

Un aspecto esencial en este presente de Universitario: más allá de Richard Rodríguez y de Joaquín Jacques, ambos descartados por el resto de la temporada, todos los restantes componentes como para ser parte de la misión. Al campeón no le vino mal estos días de tregua: una manera de energizar otra vez y apuntar a todo lo que viene, evolucionando aquellos jugadores que padecían lesiones leves. Frente a Hindú volcará todo el potencial posible.

Hay que tener en cuenta que enfrenta a Hindú, segundo en la tabla, para que en fechas posteriores del Campeonato Salteño se le vengan Ceibal, Gladiador y Ferro Carril.

A cuenta de Alejandro Irigoyen, una certeza reflexiva: “porque es verdad que no disminuimos a ningún rival. No caemos en menospreciar a ninguno y ahí está el caso de Hindú. Llegó de la “B” y está segundo. Por eso algo está donde está”.

Jorge Fleitas, Junior Rodríguez, Octavio Pintos, Jonathan Jorge, Gaston Barrientos, Valentín Fornaroli, George Dos Santos… Esa es la base roja.

A esta altura estos nombres no son parte del misterio. Más bien, una consecuencia. El campeón no baja la guardia. Después de todo, es una catarata la que se le viene.

— ELEAZAR JOSÉ SILVA —

“No tengo suplentes: tengo relevos”

Solo se trata de acudir a algún tinte reflexivo desde la dirigencia o del propio Alejandro Irigoyen, para reconocer que Universitario transita por su más rutilante momento en la historia misma del club. Si la década pasada fue simiente sin márgenes para la duda, esta década actual no hace menos que galvanizar más aún la consigna protagónica de Universitario, con dos copas alcanzadas a nivel del fútbol del Interior. La primera en el 2023 y la segunda en este 2025.

Antes de iniciarse el año en curso, el DT en consonancia con la Directiva contemplaron un fin: conservar la base del 2024 y sumar contadas incorporaciones, entre ellas Gabriel de Souza, que llegó desde River Plate. A su vez Irigoyen fue descubriendo renovadas influencias en Fabián Leites, Gabriel Tabárez, Pablo Sotelo, Javier Gómez, Santiago Díaz y Ramiro Sagradini.

De lo que no hay dudas es que tratándose de plantel “largo”, Universitario es cosa seria, aunque el estratega rojo de último, suele apelar a un apunte de cabecera: “no tengo suplentes, tengo relevos. Con esto quiero decir que cada integrante de este plantel de Universitario está en condiciones de responder. Ese es el fin”.

Los octavos de final

Universitario de la Copa y Atlético Florida que llegará

A partir de la semana que viene, es el retorno de la Copa Uruguay, ya en fase de octavos. Los 16 mejores en escena y en el caso de Universitario para aguardar la llegada de Atlético Florida. Si los rojos avanzan a cuartos de final, se enfrentarán con el ganador del partido de Racing y Boston River. El calendario ya está pactado.

Día Hora Estadio Partido Martes 9/9 15:00 Estadio Tróccoli BELLA VISTA vs CENTRAL ESPAÑOL Miércoles 10/9 14:00 Parque Palermo ORIENTAL vs DEFENSOR SPORTING Miércoles 10/9 15:30 Parque Osvaldo Roberto RACING vs BOSTON RIVER Miércoles 10/9 20:30 Parque Palermo ALBION vs PORONGOS (Trinidad) Miércoles 10/9 20:30 Campeón del Siglo PEÑAROL vs LIVERPOOL Jueves 11/9 20:30 Estadio Ubilla CERRO LARGO vs TACUAREMBÓ Jueves 11/9 20:30 Parque Juan José Vispo Mari UNIVERSITARIO (Salto) vs ATLÉTICO FLORIDA Jueves 11/9 20:30 Gran Parque Central NACIONAL vs PLAZA COLONIA