Pantallazo Hortícola – La Granja al Día

El tomate en el mercado viene en caída y no tiene esperanza de repunte en el mediano plazo.

Muchos productores de invernáculos del Litoral Norte anuncian un empuje de volúmenes importante de tomates para las próximas semanas. Ya no se puede hablar de comienzo de zafra adelantado o atrasado, con la impredecible variabilidad climática que estamos viviendo. Lo que si es cierto, es que seguramente puede verse enlentecida la demanda por la coloración en la maduración. Además las bajas temperaturas que se están produciendo, y que continuaran, no hacen apetecible las ensaladas de dicho fruto.

Nos dicen del sector, referentes experimentados, que comercialmente uno de los escenarios más probables es que al aumentar la oferta de tomates sin color, naturalmente, se valoraran las partidas mejor terminadas. En forma concomitante el clima no ayudara a un fluido consumo, y las bajas ventas, como las de esta semana, determinara la acumulación de stock y tendremos mercado con sobrantes. Esa reducción de consumo, no se recuperara con la sobreoferta de fruta con color abundante que se ofrece a partir de mediados de junio con el veranillo de San Juan. Aunque también puede ser dudoso que se produzca con puntualidad el fenómeno referido, lo que sería más perjudicial, ya que el sol, el calor, es el mayor aliado del consumo de tomates.

En síntesis, sin ser agoreros los informantes, la comercialización de este producto, que ya está pesada, en un par de entradas se desplomo, alcanza con ver los valores de la UAM; le seguirá una zaga de precios bajos y complicaciones para poder vender, durante algunas semanas.

Vox populi, vox dei

También estos productores señalan que para la población, vox populi, el tomate es un producto caro. Sin embargo sostienen que a $50 el kilo del mejor ofertado en el mercado mayorista; y, que en el promedio de las categorías y con los costes de la comercialización devengada, no recuperan costos.

También, remarcan que el problema de la carestía, según el público, de los hortifruticolas está en gran parte entre el mercadeo mayorista y el consumidor final; y no tanto en el sector productivo. La brecha existente entre los precios de la UAM y el consumidor son más que elocuentes. En ese trayecto se produce un desfasaje exageradamente abultado, según ellos. Y no es un problema meramente logístico. Entienden que la evolución de la concentración de compra por algunos oferentes al consumidor final, es uno de los peores males que viene afectando perniciosamente al sector hortifruticola. No hay políticas de estado para la atomización de la comercialización; y, de ese modo, mitigar la consecuencia de ocasionales oligopolios y monopolios de facto. Es un espacio empresarial donde algunos, grandes compradores, ya producen acciones comerciales decididamente agiotistas en detrimento del sector productivo; y, del consumidor.

Desde el martes 27 hay una nueva lista inteligente de frutas y verduras.

Hasta el 9 de junio

Con el lema más económico y más saludable, en definitiva productos de estación, el Observatorio Granjero, desde la UAM, recomienda el consumo de las siguientes hortalizas por estos días, cebollas de verdeos, boniatos, calabacín, acelga, lechuga, pepinos y zanahorias.

Y, en frutas mandarinas y limones.

Muchísimo de esa producción, en algunos productos, tiene origen en el Litoral Norte

En Brasil el INMET advierte riesgo de nieve en 50 ciudades del sur.

Municipios de Rio Grande do Sul y Santa Catarina podrán registrar el fenómeno en la madrugada de este jueves

El Instituto Nacional de Meteorología (INMET) publicó este miércoles 28 de mayo una alerta amarilla de “peligro potencial por nieve”. Raro en Brasil, el fenómeno suele limitarse a las regiones montañosas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, y esta vez no debería ser diferente en este primer momento.

El aviso del instituto indica que, entre las 23h de este miércoles 28 y las 10h del jueves 29, 50 municipios, 29 de Rio Grande do Sul y 21 de Santa Catarina, podrán registrar la ocurrencia. En síntesis, INMET destaca como área de cobertura la Gran Florianópolis, el sur de Santa Catarina, el nordeste de Rio Grande do Sul, la región metropolitana de Porto Alegre y las regiones montañosas de los dos estados. Existe un “pequeño riesgo de accidentes con un espesor de nieve de hasta 5 cm”, añade la advertencia.

“La nieve puede caer en las sierras de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, e incluso puede ser significativa en esas regiones”, afirma Ronaldo Coutinho, ingeniero agrónomo de la consultora climática CLIMATERRA. Destaca que los fruticultores, especialmente de las ciudades de Bom Jesus y São José dos Ausentes, deben tener cuidado con las mallas antigranizo. “Es buena idea tener un turno en las primeras horas de la mañana, entre las cuatro y las ocho de la mañana, por cualquier eventualidad”, añade.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Lunes, 26 de Mayo del 2025: La jornada comercial transcurrió con menor presencia de compradores y una colocación retraída, asociada a la cercanía del fin de mes por numerosos referentes. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso en acelga, apio planta, nabo, puerro, repollo, chauchas cilíndricas, pepino, tomate Cherry, mandarina y naranja. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de morrón Rojo, zapallito y zucchini.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 17 al 23 de Mayo del 2025

Se incrementa significativamente la oferta de limón en el mercado mayorista

Frutas cítricas: como es habitual en eta época del año, el limón aumenta significativamente en volumen y calidad comercial, lo que en conjunto con la baja en la demanda estival de este producto posicionan los valores de venta en rangos bajos, los que si no se registran eventos anormales seguirían bajando lentamente a medida que transcurre el invierno y llega la primavera. Se registra un aumento en la presencia de mandarinas tipo criolla, que superan en volumen y protagonismo a las Satsumas. Las comunes o criollas, alcanza los precios más altos del segmento, debido a su buena aceptación comercial debido a sus características organolépticas más marcadas (intenso sabor y aroma característico). En cuanto a naranjas de ombligo, continúa una alta disponibilidad, lo que mantiene la tendencia descendente de precios. En el caso de los pomelos, se reafirma también la tendencia a la baja en los valores de plaza.