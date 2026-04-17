Pantalla Uruguay cerró su remate 312 con altos niveles de ventas y precios records

El consorcio Pantalla Uruguay cerró su remate 312 con una destacada colocación del 97,6% de la oferta, en una jornada que volvió a confirmar la solidez del mercado ganadero y el dinamismo de la demanda en prácticamente todas las categorías.

La actividad mostró un escenario de confianza por parte de los operadores, con especial destaque en los terneros y terneras livianos, que alcanzaron valores de hasta 5,04 y 5,07 dólares por kilo respectivamente, posicionándose entre los máximos de la jornada.

El director de Megaagro, Ing. José Pedro Aicardi, valoró el desarrollo del evento y subrayó que “los niveles de venta se mantuvieron muy altos, con categorías que superaron el 95% de colocación y varias con dispersión total”, reflejando un mercado ágil y sostenido.

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Aicardi destacó que, más allá del importante volumen de oferta registrado en las últimas semanas, la respuesta del mercado se mantuvo firme. En ese sentido, explicó que confluyen varios factores que sostienen este escenario: por un lado, la mejora en las condiciones climáticas, con lluvias generalizadas que fortalecen la base forrajera; y por otro, un contexto internacional que continúa demandante, con precios históricamente altos para el ganado gordo.

Asimismo, señaló que la relación con otros rubros, en particular la agricultura, sigue inclinando decisiones productivas hacia la ganadería. A esto se suma una clara tendencia a la retención de vientres, lo que se refleja en una menor oferta de hembras y en una reducción de la brecha de precios entre terneros y terneras.

Referencias de precios

Terneros hasta 140 kilos: US$ 4,73 (US$ 583 al bulto)

Terneros hasta 180 kilos: US$ 4,15 (US$ 689)

Terneros más de 180 kilos: US$ 3,86 (US$ 796)

Terneros: US$ 3,97 (US$ 749)

Novillos 1 a 2 años: US$ 3,50 (US$ 992)

Novillos 2 a 3 años: US$ 2,93 (US$ 1.285)

Novillos más de 3 años: US$ 3,08 (US$ 1.226)

Novillos Holando: US$ 2,55 (US$ 778)

Vacas de invernada: US$ 2,39 (US$ 1.000)

Piezas de cría: US$ 717

En hembras:

Terneras hasta 140 kilos: US$ 4,72 (US$ 576)

Terneras más de 140 kilos: US$ 3,64 (US$ 615)

Terneras: US$ 3,75 (US$ 610)

Terneros/as: US$ 3,58 (US$ 655)

Vaquillonas 1 a 2 años: US$ 3,24 – 3,31

Vaquillonas 2 a 3 años: US$ 2,96 (US$ 1.072)

Vacas preñadas: US$ 1.154

Vaquillonas preñadas: US$ 1.155

Vaquillonas entoradas: US$ 900

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